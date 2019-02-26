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Стали известны все участники чемпионата мира по баскетболу

Сегодня, 10:05

Сборная Украины не смогла пробиться на мировое первенство

Стали известны все участники чемпионата мира по баскетболу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/4f3/1db/5c74f31dbc05c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/4f3/1db/5c74f31dbc05c.jpg Баскетбол Сборная Украины не смогла пробиться на мировое первенство

В ночь на 26 февраля определились последние участники чемпионата мира по баскетболу 2019 года. Турнир пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. Две последние путевки на ЧМ завоевали сборные Пуэрто-Рико и Доминиканской Республики. 

Впервые участие в чемпионате мира примут 32 сборные. Больше всего путевок, 12, получили европейские сборные. Еще 8 путевок заработала Азия и Океания, 7 – Америка, 5 -— Африка.

Участники чемпионата мира-2019

  • Европа: Чехия, Франция, Германия, Греция, Литва, Италия, Черногория, Польша, Россия, Сербия, Испания, Турция.
  • Америка: Аргентина, Бразилия, Канада, США, Венесуэла, Пуэрто-Рико, Доминиканская республика.
  • Африка: Ангола, Кот-д’Ивуар, Нигерия, Сенегал, Тунис.
  • Азия и Океания: Австралия, Китай, Иран, Япония, Иордания, Новая Зеландия, Филиппины, Корея.

Жеребьевка ЧМ-2019 состоится 16 марта в Шэньчжэне.

Напомним, что вчера сборная Украины проиграла заключительный матч отбора на чемпионат мира. Наши баскетболисты минимально в овертайме уступили Словении. Таким образом команда Евгения Мурзина завершила квалификацию на чемпионат мира с 4 победами в 10 поединках.

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Тег баскетбол, сборная Украины по баскетболу, чемпионат мира по баскетболу

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sport24.ru

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