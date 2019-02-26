Стали известны все участники чемпионата мира по баскетболу

Сборная Украины не смогла пробиться на мировое первенство

Стали известны все участники чемпионата мира по баскетболу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/4f3/1db/5c74f31dbc05c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/4f3/1db/5c74f31dbc05c.jpg 2019-02-26T10:05:22+02:00 Баскетбол Сборная Украины не смогла пробиться на мировое первенство

В ночь на 26 февраля определились последние участники чемпионата мира по баскетболу 2019 года. Турнир пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. Две последние путевки на ЧМ завоевали сборные Пуэрто-Рико и Доминиканской Республики.

Впервые участие в чемпионате мира примут 32 сборные. Больше всего путевок, 12, получили европейские сборные. Еще 8 путевок заработала Азия и Океания, 7 – Америка, 5 -— Африка.

Участники чемпионата мира-2019

Европа: Чехия, Франция, Германия, Греция, Литва, Италия, Черногория, Польша, Россия, Сербия, Испания, Турция.

Чехия, Франция, Германия, Греция, Литва, Италия, Черногория, Польша, Россия, Сербия, Испания, Турция. Америка: Аргентина, Бразилия, Канада, США, Венесуэла, Пуэрто-Рико, Доминиканская республика.

Аргентина, Бразилия, Канада, США, Венесуэла, Пуэрто-Рико, Доминиканская республика. Африка: Ангола, Кот-д’Ивуар, Нигерия, Сенегал, Тунис.

Ангола, Кот-д’Ивуар, Нигерия, Сенегал, Тунис. Азия и Океания: Австралия, Китай, Иран, Япония, Иордания, Новая Зеландия, Филиппины, Корея.

Жеребьевка ЧМ-2019 состоится 16 марта в Шэньчжэне.

Напомним, что вчера сборная Украины проиграла заключительный матч отбора на чемпионат мира. Наши баскетболисты минимально в овертайме уступили Словении. Таким образом команда Евгения Мурзина завершила квалификацию на чемпионат мира с 4 победами в 10 поединках.

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