Українська
$ 27,6
33,07
  1. Новости спорта
  2. Новости баскетбола

Старт группового этапа еврокубкового турнира перенесут на зиму

2 сентября, 08:30

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Баскетбольный Кубок Европы ФИБА отложат из-за сложной ситуации с коронавирусом

Несмотря на то, что мировой спорт выходит из спячки после длительного карантина, многие соревнования до сих пор откладывают. Недавно из-за коронавируса отменили Евро-2020 по баскетболу 3х3, где Украине светили медали. А вчера вечером стало известно, что "пострадал" и один из еврокубковых баскетбольных турниров.

Реклама

Начало группового раунда Кубка Европы ФИБА перенесут с 14 октября на январь, пишет сайт "Планета Баскетбол" со ссылкой на израильские СМИ, заслуживающие доверия. Причина — все та же: увеличение числа больных COVID-19 в большинстве стран, чьи команды сыграют в этом турнире. Пока что речь идет только об одном соревновании, а не всех еврокубков под эгидой Международной федерации.

Не так давно уже писали о возможности переноса старта, теперь это становится реальностью. В Кубке Европы ФИБА выступят наши "Киев-Баскет" и "Прометей". Ранее мы сообщали, что украинские команды попали в одну группу Кубка Европы. К ним может присоединиться "Днепр", если не пройдет квалификацию Лиги чемпионов.

В тренде
В Минске ОМОН избил футболистов, надевших майки с надписью "Мы с народом"

Смотрите, как сборная Украины побеждала португальскую команду в отборе на Евро-2021:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

баскетбол перенос Еврокубок Кубок Европы ФИБА Киев-Баскет Прометей
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

За
За "Мерседес" Майкла Джордана выручили в 9 тысяч раз больше, чем просили: фотоБаскетбол
Супердальний бросок на последней секунде принес
Супердальний бросок на последней секунде принес "Далласу" победу над "Клипперс"Баскетбол
Умер баскетболист, сделавший яркую карьеру в НБА
Умер баскетболист, сделавший яркую карьеру в НБА "с помощью марихуаны"Баскетбол
Известный спортсмен не попал в плей-офф и утешился в объятиях знойной модели
Известный спортсмен не попал в плей-офф и утешился в объятиях знойной моделиБаскетбол
Команды НБА бойкотировали игру из-за новых выстрелов полиции в афроамериканца
Команды НБА бойкотировали игру из-за новых выстрелов полиции в афроамериканцаБаскетбол
"Достало!" Лучший игрок НБА потребовал завершить сезонБаскетбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять