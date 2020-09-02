Старт группового этапа еврокубкового турнира перенесут на зиму

Несмотря на то, что мировой спорт выходит из спячки после длительного карантина, многие соревнования до сих пор откладывают. Недавно из-за коронавируса отменили Евро-2020 по баскетболу 3х3, где Украине светили медали. А вчера вечером стало известно, что "пострадал" и один из еврокубковых баскетбольных турниров.

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Начало группового раунда Кубка Европы ФИБА перенесут с 14 октября на январь, пишет сайт "Планета Баскетбол" со ссылкой на израильские СМИ, заслуживающие доверия. Причина — все та же: увеличение числа больных COVID-19 в большинстве стран, чьи команды сыграют в этом турнире. Пока что речь идет только об одном соревновании, а не всех еврокубков под эгидой Международной федерации.

Не так давно уже писали о возможности переноса старта, теперь это становится реальностью. В Кубке Европы ФИБА выступят наши "Киев-Баскет" и "Прометей". Ранее мы сообщали, что украинские команды попали в одну группу Кубка Европы. К ним может присоединиться "Днепр", если не пройдет квалификацию Лиги чемпионов.

Смотрите, как сборная Украины побеждала португальскую команду в отборе на Евро-2021:

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