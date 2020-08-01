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Стриптизерша рассказала, чем игрок НБА занимался в ночном клубе после похорон

1 августа, 19:15

Олег Люлька Олег Люлька

Защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Лу Уильямс угодил в громкий скандал. Появились новые подробности

Одна из танцовщиц стрип-клуба, который посетил атакующий защитник "Лос-Анджелес Клипперс" Лу Уильямс, раскрыла обстоятельства визита звездного гостя. По словам стриптизерши, она танцевала для спортсмена. Ранее мы писали, что игрока НБА отпустили из карантинного пузыря в Орландо на похороны деда, а баскетболист оказался в стрип-клубе.

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Как рассказала стриптизерша, Уильямс в стрип-клубе заказал обед. Кстати, в меню заведения имеется блюдо – крылышки, названные в честь Лу. А после этого несколько девушек исполнили для него танец. "Он дал нам хорошие чаевые", – цитирует стриптизершу Clutch Points.

"Все происходило с соблюдением социальной дистанции в два метра", – добавила стриптизерша.

Лу Уильямс/Фото LA Clippers

Лу Уильямс/Фото LA Clippers

Напомним, Уильямс покинул расположение команды в Орландо, чтобы посетить похороны деда. Позже рэпер Джек Харлоу на своей странице в Instagram опубликовал фото в одном из стрип-клубов Атланты, где он отдыхал вместе с Уильямсом. Служба безопасности НБА связалась с Уильямсом, и он подтвердил факт посещения заведения. Игрок уточнил, что ходил в стрип-клуб после похорон деда.

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Уильямс уже вернулся в Орландо. Защитник ушел на карантин на 4 дня. Срок пребывания Уильямса в изоляции может затянуться в зависимости от результата расследования лигой дела о нарушении Лу условий карантина. Уильямс пропустит как минимум два первых матча регулярного чемпионата НБА, если карантин затянется на 10 дней. Это приведет к потере 150 тыс. долларов зарплаты.

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стриптиз НБА баскетболист Лос-Анджелес Клипперс стрип-клуб
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