Сумасшедшие полеты, жаркие поцелуи и дурашливый язык: лучшие моменты вундеркинда Санона в Европе

Иссуф Санон / Фото: FIBA Europe

FIBA представила нарезку лучших моментов с участием защитника "Днепра" Иссуфа Санона в Кубке Европы сезона-2019/20. К сожалению, вопреки всем прогнозам букмекеров, обладатель Кубка и Суперкубка Украины не смог выбраться из группы и прекратил выступления на международной арене.

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Надо сказать, что и забивал украинец эффектно – особенно удавались ему стремительные проходы под кольцо, сумасшедшие полеты и затем красочные данки но во время празднования старался заигрывать со зрителями – то отправит жаркий воздушный поцелуй, то дурашливо покажет язык. Напомним, что Санон – один из вундеркиндов украинского спорта. Уже в 18 лет парня из Донецка задрафтовал клуб НБА – "Вашингтон". А чтобы набраться опыта для топ-лиги мира, Иссуф Санон выступал в словенской "Олимпии" и вызывался во взрослую сборную. Сейчас его позвали в аренду в "Днепр".

Ранее мы рассказывали, что за угрозы судьям БК "Днепр" оштрафовали на солидную сумму и отстранили от игр президента. Инцидент произошел в воскресенье, 1 декабря, в перерыве матча Суперлиги, в котором днепряне принимали "Киев-баскет".

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