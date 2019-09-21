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Суперкубок Украины: "Днепр" проиграл "Химику" бой, но выиграл "войну"

21 сентября, 17:24

По итгам двух матчей победителем Суперкубка Украины по баскетболу стал "Днепр"

"Днепр" выиграл Суперкубок Украины

"Днепр" выиграл Суперкубок Украины

В субботу был разыгран первый трофей сезона в украинском баскетболе. Двухматчевое противостояние выиграл "Днепр", который выиграл домашний матч у "Химика" со счетом 78:63, а во втором, выездном, проиграл 82:85. Самым результативным игроком ответного матча, а также MVP финала стал Дмитрий Глебов ("Днепр"), который набрал 18 очков, сделал 5 подборов и выполнил 8 ассистов. "Днепр" второй год подряд выиграл Суперкубок.

"Днепр" – "Химик" 82:85 (17:16, 23:21, 24:22, 18:26), первый матч 78:63 в пользу "Днепра"

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"Днепр": Дугат (14 + 6 передач), Закурдаев (4), Глебов (18 + 5 подборов + 8 передач + 4 потери), Тимофеенко (10 + 8 подборов), Фесенко (6 + 6 подборов) — старт; Чумаков (10), Шундель, Санон (5), Корниенко (15 + 4 подборов), Коломойский, Сизов.

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"Химик": Уильямс (16 + 3 перехвата), Рябчук (14), Марченко (8), Войналович (3 + 4 подбора), Угба (6 + 5 подборов) — старт; Ковалев (13 + 8 подборов), Козак, Горобченко (15 + 5 подборов + 6 передач), Салливан (10 + 6 подборов).

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Источник: Сегодня|Спорт

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