"Суперзлодей Танос" готовится к битвам в сильнейшей лиге мира: видео тренировки с "Лейкерс"

Звезда НБА тренируется в маске и его сравнили с героем вселенной комиксов Marvel

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс вовсю готовится к возобновлению сезона НБА в Орландо и походу за своим четвертым чемпионским перстнем. Чтобы не подхватить коронавиурс и не выпасть из обоймы, "Король" Джеймс тренируется в зале с маской на лице, восхищая многих любителей баскетбола. Ранее мы показывали новый дом звезды НБА с семью каминами и теннисным кортом.

"Любите вы его или нет, но посмотрите какой это крутой чувак. Нереально просто", "В этой маске он похож на Таноса (титан, суперзлодей вселенной комиксов Marvel и фильмов "Мстители" и "Стражи галактики". – Ред.)", "Леброн носит маску даже во время тренировки, чтобы не заразиться коронавирусом. Это вдохновляет", — комментируют болельщики тренировку Леброна.

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Трехкратный чемпион НБА "Король" Джеймс в нынешнем сезоне набирает в среднем по 25 очков за матч, делает 10,6 передачи и 7,9 подбора. 35-летний Леброн считается одним из главных претендентов на награду MVP-чемпионата наряду с форвардом "Милуоки Бакс" Яннисом Адетокунбо. "Лейкерс" Джеймса уверенно лидировал в Западной конференции до приостановки сезона НБА-2019/2020 из-за пандемии коронавируса.

Реклама Леброн Джеймс готовится к рестарту чемпионата НБА в маске/Фото Los Angeles Lakers

Напомним, что НБА вернется после карантина 31 июля в Орландо. Все матчи пройдут в одном городе. В рестарте примут участие 22 клуба, 13 команд будут представлять Западную конференцию, а 9 – Восточную.

Забавное видео со страницы Леброна Джеймса в Instagram Видео: Instagram

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