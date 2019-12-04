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Сви за океаном прет как танк: Михайлюк за несколько дней оформил второй рекорд в НБА

4 декабря, 09:53

Украинец набросал уже 15 очков в игре с чемпионом 2016 года и чувствует себя более уверенно за океаном

Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк / Фото: Reuters

Ох и не на шутку разошелся украинский атакующий защитник "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк. Наш свингмен установил новый личный рекорд результативности в НБА. Это случилось в поединке регулярного чемпионата против "Кливленд Кавальерс", который завершился победой его команды 127:94. Ранее мы также сообщали, что украинский баскетболист помог "Атланте" победить финалистов НБА.

За 25 минут на площадке Михайлюк набрал 15 очков (5/11 с игры, 3/8 из-за дуги, 2/2 штрафных), сделал 2 подбора, 4 передачи и 1 перехват при 3 потерях. Были, конечно, и рискованные проходы под кольцо, но в целом видно, что на площадке НБА Сви, как называют украинца за океаном, чувствует себя более раскованно. До этогорекордом Михайлюка были 13 очков в предыдущем матче против "Сан-Антонио".

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После этой победы "Детройт" идет на девятом месте в Восточной конференции, добыв восемь побед в 13 матчах. Лидирует на Востоке "Милуоки Бакс", у которых всего три осечки в 18 встречах, на Западе с таким же показателем восседает на троне бывший клуб Михайлюка "Лос-Анджелес Лейкерс". Ранее мы сообщали, что звезда "Лейкерс" Энтони Дэвис стал новым рекордсменом НБА. Он установил уникальное достижение, набрав больше 40 очков в первом матче против своей бывшей команды – "Нью-Орлеан".

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