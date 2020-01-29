Сын Коломойского отреагировал на смерть Коби Брайанта сменой номера

Грегори вышел на матч против "Запорожья" под 8-м номером, который был в начале карьеры и у Коби

Грегори Коломойский / Фото: Facebook

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Баскетболист "Днепра" Грегори Коломойский, сын бизнесмена Игоря Коломойского, сменил игровой номер с 45-го на 8-й в честь погибшего Коби Брайанта. Об этом сообщает Tribuna.com. С новым номером на спине 21-летний Грегори Коломойский вышел на матч Кубка Украины против "Запорожья".

"Восьмерка была моим первым номером, когда я только начал играть в баскетбол. Коби Брайант – один из самых любимых моих баскетболистов. Наверное, какая-то дополнительная мотивация после смены номера присутствует", – говорит Грегори Коломойский

Отметим, что именно под восьмым номером в начале своей карьеры выступал легендарный игрок "Лейкерс" Коби Брайант, погибший в результате крушения вертолета 26 января. Напомним, вместе с Брайантом разбилась его дочь Джанна. Жертвами трагедии стало 9 человек, включая пилота.

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Коби, 18 раз участвовавший в Матче звезд НБА и 5 раз становившийся чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации, завершил карьеру в 2016 году. Прошлым летом ему исполнился 41 год. По словам его друзей, Брайант признавался, что хотел умереть молодым.

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