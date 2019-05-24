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Такого в НБА не было 12 лет: Леброн Джеймс не попал в символическую сборную сезона

24 мая, 10:56

Нападающий "Лос-Анджелес Лейкерс" впервые за много лет не попал в первую сборную сезона в НБА

Леброн Джеймс
Леброн Джеймс. Фото: Reuters

Нападающий "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс прервал серию из 11 сезонов, по результатам которых его имя включали в первую символическую сборную Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В розыгрыше сезона-2018/2019 он получил место только в третьей пятерке турнира в результате голосования 100 представителей СМИ.

Последний раз Джеймс выпадал из состава первой сборной в сезоне-2006/07. Тогда его отправили во вторую пятерку.

В минувшее межсезонье баскетболист подписал четырехлетний контракт с "Лейкерс". В их составе он первый раз за 14 лет не попал в плей-офф. В регулярном чемпионате игрок набирал по 27,4 очка, делал по 8,3 подбора и отдавал по 8,5 передачи за 35 минут в среднем за матч. Все данные показатели ниже, чем в прошлом сезоне.


Леброн Джеймс. Фото из Instagram спортсмена

Символические сборные сезона в НБА

В первую пятерку попали защитник "Хьюстон Рокетс" Джеймс Харден, форвард "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо, защитник "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри, центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич и форвард "Оклахома-Сити Тандер" Пол Джордж.

Во вторую пятерку вошли форварды Кевин Дюрэнт ("Голден Стэйт") и Кавай Леонард ("Торонто Рэпторс"), центровой Джоэл Эмбиид ("Филадельфия Севенти Сиксерс"), защитники Дэмиан Лиллард ("Портленд Трэйл Блэйзерс") и Кайри Ирвинг ("Бостон Селтикс").

Состав третьей символической пятерки выглядит следующим образом: форварды Блэйк Гриффин ("Детройт Пистонс") и Леброн Джеймс ("Лос-Анджелес Лейкерс"), центровой Руди Гобер ("Юта Джаз"), защитники Расселл Уэстбрук ("Оклахома-Сити") и Кемба Уокер ("Шарлотт Хорнетс").

В конце марта стало известно, что Леброн Джеймс пропустит остаток сезона, чтобы полностью восстановиться от травмы паха. К тому моменту его команда уже не боролась за плей-офф.

Отметим, что Леброн Джеймс занимает пятое место в рейтинге ТОП-20 спортсменов по подписчикам в Instagram. Знаменитого баскетболиста опережают только четверо футболистов – Криштиану Роналду, Лео Месси, Неймар и Дэвид Бекхэм.

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Тег НБА , баскетболист, Леброн Джеймс, Лос-Анджелес Лейкерс

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Сегодня|Спорт

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