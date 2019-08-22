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"Такой у самого нет": чемпион НБА подарил маме на день рожденья дорогущую машину

22 августа, 20:17

Баскетболист "Торонто" Норман Пауэлл опубликовал видео своего грандиозного презента в Instagram

Чемпион НБА-2019 в составе "Торонто" Норман Пауэлл сделал своей матери на день рождения дорогостоящий подарок – Range Rover 2020. Видео презента и реакции своей мамы 26-летний атакующий защитник опубликовал в Instagram. При этом в подписи под роликом Пауэлл пошутил, что модель 2020 появилась у его матери раньше, чем у него самого.

INSTAGRAM

"Сюрприз для самой важной женщины в моей жизни – моей мамы, которая всегда защищала, всегда поддерживала. В детстве я всегда говорил себе, что смогу облегчить жизнь моей семьи. Быть способным сделать это сейчас – невероятное чувство. Дом мечты, автомобиль мечты. Мама, ты все это заслужила за свои многочисленные жертвы", – написал у себя в Instagram Норман Пауэлл.

Тем не менее в заокеанском баскетболе хватает ситуаций, далеких от благородства. Например, на днях всех шокировала допинг-проба американского баскетболиста: спортсмен оказался беременным. Американец Ди Джей Купер подменил анализы и получил два года дисквалификации. Подлог раскрылся после того, как в пробах мочи был найден гормон, вырабатывающийся в организме только беременных.

Также мы писали, что игрока НБА убила жена ради страховки в миллион долларов. Шерра Райт призналась в содеянном спустя девять лет после произошедшего.

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баскетбол НБА Торонто Рэпторс

Источник: Сегодня|Спорт

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