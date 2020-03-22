Такой вот карантин: звездный баскетболист "Чикаго Буллз" тренируется с собакой и учит ее защищаться

Во время карантина из-за коронавируса спортсмены придумывают себе разные занятия. Кто-то развлекается, а кто-то находит возможность поддерживать себя в форме в домашних условиях. Например, знаменитая украинская теннисистка Элина Свитолина придумала и показала свой комплекс упражнений.

А баскетболист "Чикаго Буллз" Зак Лавин решил тренироваться у себя во дворе... с собакой. Лидер "Быков" требовал от своего любимца хорошей защиты, но все равно смог забросить мяч. Несмотря на это, 25-летний спортсмен похвалил пса, написав в соцсетях: "Хорошая защита".

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На момент остановки регулярного сезона НБА "Чикаго" занимал 11-е место в Восточной конференции, имея 22 победы и 43 поражения. Лавин отыграл 60 матчей, набирая в среднем 25,5 очка и делая пять подборов и четыре передачи. В одном из поединков он отправил в кольцо "Шарлотт" 49 очков.

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