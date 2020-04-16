Трансфер на карантине: три спортсмена из России перебрались в сборную Молдовы

Молдаване приютили у себя биатлонистов, оказавшихся ненужными России. Один из них - чемпион мира

Пандемия коронавируса поставила на паузу спортивные соревнования, но не трансферы из одной команды в другую. Сегодня стало известно, что российские биатлонисты Павел Магазеев, Андрей Усов и Алина Стремоус перешли в сборную Молдовы. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации биатлона Молдовы Петр Брия.

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Всем троим спортсменам не потребовалось согласия на переход от Союза биатлонистов России (СБР) и Международного союза биатлонистов (IBU), поскольку они не выступали на взрослом уровне за сборную России.

"Павел Магазеев, Андрей Усов и Алина Стремоус 15 февраля получили паспорта. В связи с пандемией коронавируса к новому сезону спортсмены сейчас готовятся дома, первый сбор планируется начать 20 мая в Кишиневе", – заявили в Федерации биатлона Молдовы

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Биатлонист Павел Магазеев / Фото: YouTube

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Отметим, что Магазееву – 31 год, он родился в Цивильске Чувашской республики, является победителем и неоднократным призёром чемпионатов России, чемпионом мира и Европы среди юниоров. Усову – 25 лет, родился в Саратове. Стремоус – 24 года, она родом из Котельниково Волгоградской области.

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