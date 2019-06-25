"Травм много, но очень хочу на Олимпиаду": Украина уехала на Евробаскет-2019. Объявлен состав

Украинские баскетболистки надеются завоевать путевки на Олимпийские игры

Малашенко добивает трехи. А Ягупова и Радулович уже отдыхают. Фото: Александр Яремчук

Сегодня женская сборная Украины улетает в Ригу, где в четверг начнет борьбу на Евробаскете-2019. В первый же день "сине-желтых" ждет испытание чемпионками Европы, испанками. Также в нашей группе хозяйка турнира Латвия и загадочная Великобритания. Два года назад на Евро в Чехии мы остановились на 1/8-й. Сейчас нужно бы дальше, ведь только шесть первых сборных поедут на олимпийский отбор к Токио-2020.

Украина проиграла Испании, но вышла на Евробаскет-2019

Но в игре украинок еще есть над чем работать, и это показал спарринг с Китаем, когда мы сначала выиграли в 13 очков первую четверть, а затем растеряли все преимущество, уступив 74:91. Столкнулся главный тренер черногорец Горан Бошкович и с нехваткой первых номеров, особенно после того, как побили горшки Ягупова и Мосс, и американка покинула сборы.

Есть у Украины в этом году и другая проблема – повышенный травматизм. Кому-то из игроков под конец тренировки в понедельник приматывали лед к колену, кому-то – к голени. "Мне трудно вспомнить, удалось ли нам провести хотя бы один поединок оптимальным составом. Кажется, лишь один. Свои лучшие матчи мы должны сыграть уже на чемпионате, мы должны приложить максимум усилий и поддерживать друг друга. Наши шансы возрастут, если мы будем единым целым и следовать нашим правилам, как в защите, так и в нападении", – отметил Бошкович.

"Ждать можно всего, чего угодно, это же чемпионат Европы, – считает капитан Алина Ягупова. – Тут и сильные слабым проигрывают. Это непредсказуемо, но будем сражаться до последнего свистка. Если сравнить мою готовность сейчас с Евро-2017? Я стараюсь быть все время на балансе. Все время максимальная концентрация. Как по мне, то после всех сборов я готова сыграть на Евробаскете шесть матчей, чтобы попасть в квалификацию на Олимпиаду, но как девчонки – не знаю. Конечно, хочется на Олимпиаду. Будем надеяться на лучшее. Но в этом году очень много травм в команде – и голеностопы, и колени, и все что угодно".

Алина рассказала, что не против играть и за сборную 3х3, если будет возможность: "Мы ездили с Людой Науменко на Европу в Румынию. Но пока нет времени".

Также был объявлен состав сборной Украины на Евроаскет-2019: Арина Белоцерковская, Власть Волошина, Вита Горобец, Виктория Кондусь, Олеся Малашенко, Людмила Науменко, Анна Ольховик, Александра Радулович, Таисия Удоденко, Мириам Уро-Ниле, Алина Ягупова, Ольга Яцковець

Напомним, что украинец победил в зрелищном конкурсе данков на чемпионате мира. Баскетболист из Украины выиграл за счет дополнительной попытки.

Напомним, что накануне определились чемпионы мира по баскетболу 3 на 3 у мужчин и женщин. В соревновании мужчин золотые медали завоевали баскетболисты из США, а в женском соревновании победу отпраздновала команда Китая. Мужская сборная Украины стала восьмой в мире, а женская – 14-й.

Ранее мы писали, что баскетбольный клуб "Голден Стейт" оригинальным образом поздравил "Торонто" с первым в истории чемпионством, выкупив целую полосу в газете "Торонто Стар".

В шестом матче финальной серии НБА "Рэпторс" на выезде переиграл "Голден Стейт" со счетом – 114:110 (33:32, 27:25, 26:31, 28:22). "Торонто" выиграл серию 4-2 и стал чемпионом. Эта победа стала для клуба первой в истории.

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