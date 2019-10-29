Травмированного Лэня подняли в воздух: смотрите горячую десятку дня в НБА

Алексей Лэнь пытается сдержать Джоэля Эмбиида / Фото: Reuters

Украинец Алексей Лэнь таки вышел ночью против "Филадельфии" в регулярном чемпионате НБА. Однако травма плеча, с которой играет наш центровой "Атланты", судя по всему, не позволила ему отработать на полную мощность – за 18 минут на площадке он набрал пять очков, реализовав два средних броска, собрал три подбора, отдал три передачи и заработал три фола, а его "Хоукс" уступили "Сиксерс" 103:105. Ранее мы сообщали, что украинского дерби на старте сезона не получилось – на паркет вышел только Лэнь.

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Для "Атланты" это первая осечка с начала сезона, а от "Филадельфия" пока не знает горечи поражений. Кроме того, проход и данк центрового "Сиксерс" Джоэла Эмбиида, который набрал 36 очков и сделал 13 подборов в матче, возглавили топ-10 моментов игрового дня в НБА. В этом эпизоде поучаствовал и Лэнь, которого Эмбиид поднял в воздух и убрал с дороги обманным маневром. Также мы уже рассказывали, что у украинцев нет шансов на чемпионские перстни НБА.

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Смотрите горячую десятку моментов дня в НБА, эпизод с украинцем начинается с 1:56

Теперь "Атланта" отправляется в гости к "Майами", у которых пока такие же показатели, как и у "Хоукс" – две победы и одно поражение.

Мы также писали, что Король НБА эвакуировал семью из-за лесных пожаров и не мог найти свободные номера.

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