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Трехкратный чемпион НБА ответил на обвинение в саботаже "медведей"

11 февраля, 16:29

Форвард рассказал, что в «Мемфисе» сами предложили ему не прибывать в расположение команды

Андре Игудала

Андре Игудала / Фото: Reuters

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Баскетболист "Майами" и трехкратный чемпион НБА Андре Игудала ответил болельщикам, которые обвиняли его в уклонении от матчей за "Мемфис Гризлис" и даже саботаже. Отметим, что летом 2019 года "Голден Стэйт Уорриорз", за которых долгое время выступал Игудала, обменяли баскетболиста в "Мемфис". Андре был не в восторге от обмена и не сыграл ни одного поединка за "медведей".

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Перед дедлайном 6 февраля форварда наконец-то обменяли в "Майами". Игудала рассказал, что в "Мемфисе" сами предложили ему не прибывать в расположение команды, в то время как "Гризлис" занималась изучением вариантов перехода баскетболиста.

"Я не сделал ничего особенного, это было обоюдное согласие. Они сами предложили мне такой вариант. Когда состоялся обмен с "Уорриорз", мне сказали: "Мы понимаем, в какой ситуации ты был раньше, и понимаем, что наша ситуация, возможно, не подходит тебе". Я никогда не говорил, что не хочу находиться в "Мемфисе" и не буду появляться на тренировках. Такого не было", — приводит слова Игудалы The Athletic.

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саботаж НБА баскетболист чемпион Майами Хит Мемфис Гризлис

Источники: Сегодня|Спорт , Чемпионат

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