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Тренера НБА за неосторожное слово оштрафовали на 50 тысяч долларов

8 ноября, 16:08

Наставник "Клипперс" Док Риверс сказал журналистам лишнее

Док Риверс

Док Риверс

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации "Лос-Анджелес Клипперс" пострадал из-за неосторожных слов своего тренера Дока Риверса. НБА оштрафовала его на 50 тысяч долларов за непоследовательную позицию по звездному форварду Каваю Леонарду. Об этом сообщается в пресс-релизе на официальном сайте лиги. К слову, украинский центровой "Атланты" Алексей Лэнь зажигал в матче с "Чикаго".

Дело в том, что в рамках стратегии команды по "управлению нагрузкой" "Клипперс" решили не выпускать Кавая на матч регулярного чемпионата НБА против "Милуоки Бакс". Решение клуба позволить Леонарду пропустить поединок лига поставила под сомнение. Тем более, что матч транслировался по национальному телевидению, и отсутствие звездного чемпиона НБА огорчило зрителей и руководителей ассоциации. При этом Кавай был записан баскетболистом, не готовым играть два матча подряд из-за усталости.

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А тут главный тренер "Клипперс" Док Риверс возьми да скажи на пресс-конференции, что Леонард чувствует себя отлично. В то же время в официальном протоколе он значился не игравшим из-за проблем с коленом. НБА не стала церемониться и "впаяла" клубу штраф в 50 тысяч долларов.

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НБА Алексей Лэнь Святослав Михайлюк Лос-Анджелес Клипперс Кавай Леонард

Источники: Basket.com.ua , Сегодня|Спорт

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