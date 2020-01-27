"Ты вдохновлял этот мир": Коби Брайанта оплакивают Шакил О′Нил и звезды НБА

Просто разбит гибелью Коби Брайанта его партнер по "Лос-Анджелес Лейкерс" и хороший друг Шакил О′Нил. Вместе с Коби они трижды становились чемпионами НБА в начале 2000-х. Напомним, Брайант и его дочь Джинна погибли 26 января в результате крушения вертолета.
"Нет слов, чтобы выразить боль, которую я испытываю в связи с этой трагической потерей моей прекрасной Джиджи и моего брата Кобе Брайанта. Я люблю тебя, и мне тебя будет не хватать.
Мои соболезнования семье Брайанта и семьям других пассажиров, которые находились на борту. Мне сейчас очень больно", – написал Шак.
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Не сдержался и легендарный тренер Фил Джексон, который возглавлял "Лос-Анджелес Лейкерс", когда за него выступал Коби Брайант.
"Крушение вертолета – трагедия для множества семей. Мои соболезнования Ванессе и семьям, которые потеряли родных. Коби был избранным во многих смыслах для множества людей. Наши отношения с ним были значительно глубже, чем просто отношения тренера и игрока", — приводит слова Джексона Bleacher Report.
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Трехкратный чемпион НБА в составе "Майами Хит" Дуэйн Уэйд также эмоционально отреагировал на гибель знаменитого баскетболиста.
"Сегодня один самых грустных дней в моей жизни. Кажется, будто это страшный сон. Кошмар. Знаю, что вы все испытываете то же самое. Великий лидер, великий чемпион, хороший человек", — сказал Уэйд в сторис своего Instagram.
Бывший партнер Коби по "Лейкерс" Дуайт Ховард ждал, что Черная Мамба поможет ему в конкурсе по броскам сверху на Матче звезд.
"Нет слов. Я никак не ожидал того, что проснусь в самолете и услышу такую новость. Братья иногда дерутся, а иногда просто ненавидят друг друга, но от этого не перестают друг друга любить. Я тебя люблю. МЫ тебя любим. Спасибо за то, что вдохновлял этот мир", — написал Ховард.
Леброн также эмоционально отреагировал на новость о гибели Брайанта – Король Джеймс не мог сдержать слез.
Смотрите, как фанаты почтили память Коби Брайанта
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