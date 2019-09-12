У игроков отвисла челюсть: болельщица сборной Бразилии зажгла на ЧМ по баскетболу

Болельщица сборной Бразилии по баскетболу / Фото: XSport

Чемпионат мира по баскетболу, проходящий в эти дни в Китае, запомнится не только сенсационным фиаско сборной США. Звездой интернета стала болельщица бразильской команды, которая поддерживала земляков-баскетболистов всеми своими формами.

Зажигательная блондинка на баскетбольном мундиале показала, что необязательно выбегать на площадку во время матча, как это в финале Лиги чемпионов сделала Кинси Волански, чтобы тебя заметили.

У одного из игроков бразильской команды, увидевшего на большом экране танцы красотки во время перерыва в игре, в буквальном смысле отвисла челюсть.

Правда, энергия зажигательной девушки не помогла соотечественникам Пеле и Неймара добиться успеха на мировом первенстве – бразильские баскетболисты вылетели с чемпионата мира в Поднебесной на стадии второго группового этапа, не сумев пробиться в плей-офф.

Напомним, недавно у девушки-стрикера выпала грудь во время выбегания на поле в Лиге Европы. В Братиславе местная болельщица повторила трюк знаменитой американки, сумевшей прорваться на газон в финале ЛЧ. В соцсетях ее тут же прозвали "Кинси Волански на минималках".

Также сообщалось, что футболист случайно выложил в интернет видео со своей девушкой, танцующей топлес. Позже Никлас Бендтнер спохватился и удалил откровенный ролик со своей страницы, но он к тому моменту уже успел разлететься по сети.

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