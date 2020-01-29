Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,72
27,21

У Коби Брайанта был договор с женой не летать на вертолете вместе

29 января, 14:55

Легендарный баскетболист как будто знал о роковом полете

Фанаты почтили память Коби Брайанта Видео: Reuters

Источник, близкий к семье легендарного баскетболиста Коби Брайанта, рассказал журналу People, что Коби и его жена Ванесса имели договоренность, по которой никогда не летали вместе на вертолете. Напомним, Коби Брайант погиб в результате падения вертолета. Вместе с ним на борту была его 13-летняя дочь Джанна.

"Коби и Ванесса после женитьбы в 2001 году заключили сделку, по которой они никогда не садились в вертолет вместе, чтобы в случае катастрофы не оставлять детей сиротами", – отметил источник.

Интересно, что гибель Коби Брайанта при крушении вертолета предрекли еще в 2012 году. Такое предсказание дал один из фанатов баскетболиста.

Падение вертолета Коби Брайанта Видео: Reuters

Кстати, в США особым образом почтили память дочери Коби Брайанта. 13-летней Джиджи Брайант, погибшей вместе с легендарным отцом, прочили большое баскетбольное будущее.

Как мы писали ранее, если бы не пилот Коби Брайанта, жертв после крушения могло бы быть больше. Ара Зобаян в последний момент увел геликоптер от жилого пригорода Лос-Анджелеса – Глендейла.

Брайант провел в НБА 20 сезонов в форме "Лос-Анджелес Лейкерс", 18 раз вызывался на Матчи всех звезд, 5 раз становился чемпионом НБА. Он занимал третье место по очкам за всю историю НБА, уступая Кариму Абдул-Джаббару и Карлу Мэлоуну.

Все подробности в спецтеме Коби Брайант погиб

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

баскетбол баскетболист Коби Брайант

Источник: СЭ

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Названа вероятная причина падения вертолета с Коби Брайантом
Названа вероятная причина падения вертолета с Коби БрайантомБаскетбол
"Ты вдохновлял этот мир": Коби Брайанта оплакивают Шакил О′Нил и звезды НБАБаскетбол
Смерть легенды: все о крушении вертолета баскетболиста Коби Брайанта – причины, реакция, пророчества
Смерть легенды: все о крушении вертолета баскетболиста Коби Брайанта – причины, реакция, пророчестваБаскетбол
"Я передал ей свои гены": кем была погибшая дочь Коби Брайанта ДжиджиБаскетбол
Гибель Коби Брайанта при крушении вертолета предрекли еще в 2012 году
Гибель Коби Брайанта при крушении вертолета предрекли еще в 2012 годуБаскетбол
Официально: названы имена всех жертв крушения вертолета Коби Брайанта в Калифорнии
Официально: названы имена всех жертв крушения вертолета Коби Брайанта в КалифорнииБаскетбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...