У Коби Брайанта был договор с женой не летать на вертолете вместе

Легендарный баскетболист как будто знал о роковом полете

Фанаты почтили память Коби Брайанта Видео: Reuters

Источник, близкий к семье легендарного баскетболиста Коби Брайанта, рассказал журналу People, что Коби и его жена Ванесса имели договоренность, по которой никогда не летали вместе на вертолете. Напомним, Коби Брайант погиб в результате падения вертолета. Вместе с ним на борту была его 13-летняя дочь Джанна.

"Коби и Ванесса после женитьбы в 2001 году заключили сделку, по которой они никогда не садились в вертолет вместе, чтобы в случае катастрофы не оставлять детей сиротами", – отметил источник.

Интересно, что гибель Коби Брайанта при крушении вертолета предрекли еще в 2012 году. Такое предсказание дал один из фанатов баскетболиста.

Падение вертолета Коби Брайанта Видео: Reuters

Кстати, в США особым образом почтили память дочери Коби Брайанта. 13-летней Джиджи Брайант, погибшей вместе с легендарным отцом, прочили большое баскетбольное будущее.

Как мы писали ранее, если бы не пилот Коби Брайанта, жертв после крушения могло бы быть больше. Ара Зобаян в последний момент увел геликоптер от жилого пригорода Лос-Анджелеса – Глендейла.

Брайант провел в НБА 20 сезонов в форме "Лос-Анджелес Лейкерс", 18 раз вызывался на Матчи всех звезд, 5 раз становился чемпионом НБА. Он занимал третье место по очкам за всю историю НБА, уступая Кариму Абдул-Джаббару и Карлу Мэлоуну.

Все подробности в спецтеме Коби Брайант погиб

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама