У Лэня не полетело, и "Сакраменто" проиграл в гостях "Филадельфии" в регулярном чемпионате НБА

Украинский центровой набрал собрал всего по четыре очка и подбора

Сегодня утром по киевскому времени очередной матч в НБА сыграла команда украинца Алексея Лэня. "Короли" из Сакраменто поехали в гости к "Филадельфии" на восток страны. Вояж завершился неудачно. В предыдущем матче, как мы сообщали, Лэнь помог "Сакраменто" победить "Вашингтон" в игре "на качелях".

В первой четверти в Филадельфии коллектив Алекса еще сопротивлялся, уступив с разницей всего в два очка. А затем проиграл и все следующие четверти, а с ними и поединок – 108:125. Не может занести себе в актив игру и наш 26-летний центровой. Свои 15 минут на площадке он провел довольно скромно, набрав всего четыре очка и сделав столько же подборов. При этом Лэнь не реализовал два штрафных броска, совершил аж четыре потери (больше всех в команде) и получил три фола.

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После этой встречи "Сакраменто" опустился с девятого на десятое место Западной конференции, имея 27 побед и 35 поражений. А "Филадельфия" поднялась на пятое место на Востоке.

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