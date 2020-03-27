"У судьи поднялась температура – обе команды решили не выходить": украинец – о панике в Японии

Капитан сборной Украины и центровой японского клуба "Неофеникс" Вячеслав Кравцов рассказал, как обстоит в Японии ситуация с коронавирусом, а также о возобновлении местного чемпионата и его повторной остановке. Напомним, что 32-летний большой подписал контракт с командой из Страны восходящего солнца в ноябре 2019 года.

"В Японии аномально медленно развивается эпидемия коронавируса. Если сравнивать даже с близлежащими азиатскими странами, то у японцев показатели распространения были довольно малы. И многие, в том числе и я, задавались вопросом – а не специально ли японское правительство делает это, чтобы избежать паники, не пугать народ и остальной мир, также сохранив и Олимпиаду? Понятно, что это все догадки и твердо судить об этом нельзя… Но слухи по этому поводу есть", – говорит Кравцов.

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А чемпионат Японии по баскетболу, по словам центрового, снова прекратили, так как счет новым случаям заражения уже пошел на сотни: "Изначально японцы остановили первенство несколько недель назад, оценили ситуацию и думали две недели просто переждать. Вроде как распространение вируса по стране было небольшим, и было решено возобновить чемпионат без зрителей. Но в итоге получился бардак".

Вячеслав Кравцов с женой / Фото: Instagram В тренде Официально: бой Ломаченко – Лопес перенесен из-за коронавируса

"После возобновления было сыграно только пару матчей, остальные же подверглись панике и стали отказываться играть, – рассказывает Вячеслав. – В одном поединке у судьи поднялась температура – обе команды решили не выходить на паркет. В другом случае повышенная температура была обнаружена у легионеров, поэтому команды сорвали тур… Организаторы и так сделали довольно плотный календарь, пытаясь наверстать упущенное. А тут еще срываются туры, при чем теперь у команд не одинаковое количество игр... Поэтому местная федерация приняла решение снова остановить чемпионат, до 4 апреля полностью отменив все игры. Ситуация внештатная, и никто не может принять правильное решение. Кто-то хочет доиграть все игры, кто-то – сразу начинать плей-офф, а кому-то бы и досрочно завершить сезон. Найти золотую середину очень сложно".

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