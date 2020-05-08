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У украинца хотят досрочно отобрать плей-офф НБА: новый план возобновления сезона за океаном

8 мая, 21:19

Елена Павлова

Руководители команд сомневаются, что Лиге удастся собрать все 30 клубов в одном городе

Судьба спортивного сезона в Северной Америке все еще находится в подвешенном состоянии. Руководство Национальной баскетбольной ассоциации рассматривает несколько сценариев возобновления турнира. По сведениям The Ringer, одним из таковых является отказ о финиша "регулярки" и рестарт чемпионата сразу же со стадии плей-офф. Ранее мы сообщали, что после карантина трех тренеров клубов НБА отправят на пенсию.

В пользу такого развитие событий говорит и тот факт, что ряд руководителей команд выражают сомнение в том, что Лиге удастся собрать все 30 клубов в одном городе и провести матчи регулярного чемпионата.

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Напомним, сезон НБА был приостановлен в середине марта после того, как коронавирусом заразился баскетболист "Юты Джаз" Руди Гобер. На момент приостановки чемпионата восьмерка участников плей-офф Восточной конференции практически определилась, борьба в основном шла за распределение мест в топ-8.

В Западной конференции семь команд почти наверняка попали бы в борьбу за чемпионство, однако на последнюю, восьмую путевку, претендовал целый ряд коллективов. В том числе и "Сакраменто Кингз" украинского центрового Алексея Лэня. "Короли" отставали от восьмого "Мемфис Гриззлис" на четыре победы.

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Ранее мы сообщали, что главным тренером клуба из Нью-Йорка впервые может стать женщина со "шпорами".

Смотрите, как завершился Матч всех звезд НБА в этом сезоне:

Энтони Дэвис забивает решающий штрафной в Матче всех звезд-2020

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чемпионат НБА плей-офф НБА Сакраменто

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