У украинца Михайлюка "не полетело" – и "Детройт" проиграл в НБА "Вашингтону"

Наш защитник набрал в матче 10 очков, а его команда осталась на девятом месте конференции

Михайлюк в игре с "Вашингтоном" / Фото: Reuters

Минувшей ночью в регулярном чемпионате НБА "Детройт Пистонс" украинца Святослава Михайлюка гостил у "Вашингтон Уизардс". Обе команды отчаянно борются за попадание в зону плей-офф в Восточной конференции, но пока что находятся вне заветной восьмерки лучших. Очная дуэль лучше удалась клубу из столицы США, который победил со счетом 106:100. Ранее мы писали, как украинец Михайлюк обновил рекорд результативности в НБА.

Свят вновь вышел в стартовом составе "Детройта" и провел в игре чуть более половины матча – 24 с половиной минуты. На этот раз у 22-летнего парня не пошли его коронные дальние броски – удачными оказались лишь две из девяти попыток. Также Михайлюк реализовал два из четырех двухочковых бросков и сделал два подбора. Набрав 10 очков, наш соотечественник получил и один фол. Смотрите видеообзор его действий в матче против "Вашингтона".

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Несмотря на это поражение, "Поршни" остались на девятом месте Востока, имея 16 побед и 28 поражений. "Бруклин Нетс", занимающие восьмую позицию, выиграли 18 матчей и в 24 уступили.

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