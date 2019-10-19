Учить "Соколов" летать позвали экс-тренера сборной: Мурзин заменил Коваля в харьковской команде

Евгений Мурзин теперь работает в Харькове

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В украинской баскетбольной Суперлиге первая тренерская рокировка. После шести поражений подряд на старте чемпионата в отставку подал наставник дебютанта элиты "Харьковских Соколов" Владимир Коваль. Поднимать харьковчан со дна турнирной таблицы позвали Евгения Мурзина, который с 2015-го по 2019 год возглавлял мужскую сборную Украины и вывел ее в топ-16 на Евробаскете 2017 года. Также в прошлом сезоне Евгений Мурзин тренировал "Киев-Баскет" и привел его к серебряным медалям чемпионата Украины.

"Хорошо, что у команды сейчас двухнедельный перерыв между матчами Суперлиги, поэтому у нас есть время познакомиться поближе и подготовиться к следующим поединкам, – говорит Мурзин. – Из состава я хорошо знаком с Бояркиным, Козловым, Тихоновым и Тищенко. Некоторые матчи "Соколов" видел, поэтому понимаю с чем работать".

К своим обязанностям тренер приступит уже в первой игре Кубка Украины против "Политехника". Первая часть харьковского дерби состоится уже завтра, 20 октября.

Ранее мы писали, что мужская сборная Украины по баскетболу заняла четвертое место на Всемирных пляжных играх.в матче за третье место украинцы уступили Монголии со счетом 16:20.

Также добавим, что бывший игрок сборной Украины будет выступать в чемпионате Австралии. Бывший защитник сборной Украины по баскетболу Джером Рэндл будет играть в чемпионате Австралии. Американец подписал контракт с австралийской "Аделаидой".

Смотрите также сюжет о том, как мужская сборная Украины 3х3 стала вице-чемпионом мира.

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