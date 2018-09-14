Украина определилась с составом на матч против Испании в отборе на Евробаскет-2019

Тренерский штаб национальной сборной Украины во главе с Евгением Мурзиным определился с составом на поединок первого тура второго раунда отбора на ЧМ-2019 против сборной Испании. Матч Украина – Испания состоится в киевском Дворце спорта 14 сентября в 19:00. Анонс матча Украина – Испания и комментарий Евгения Мурзина есть на нашем сайте.

Защитники: Сергей Гладырь, Юджин Джетер, Александр Кобец, Денис Лукашов, Святослав Михайлюк

Нападающие: Вячеслав Бобров, Игорь Зайцев, Владимир Конев, Александр Липовый, Владимир Герун

Центровые: Вячеслав Кравцов, Алексей Лень

Ранее состав на матч против Украины назвал тренерский штаб сборной Испании:

Защитники: Кино Колом, Альберто Диас, Серхио Родригес, Жоан Састре



Форварды: Пабло Агилар, Хайме Фернандес, Ориоль Паули, Себастьен Саис, Сантьяго Юста



Центровые: Хавьер Бейран, Ильмане Диоп, Пьер Ориола

ГРУППА I

14 сентября

Латвия – Словения

Турция – Черногория

Украина – Испания

Киев, Дворец спорта, 19:00

Лидеры команд в отборе ЧМ

Очки: Кравцов (14,5), Гладырь (12,5), Джетер (12,3) – Колом (15,0), Васкес (10,8), Агилар (9,7)

Подборы: Кравцов (7,2), Бобров (3,2) - Сайс (6,2), Васкес (4,8)

Ассисты: Джетер (5,0) – Колом (5,3)

17 сентября

Испания – Латвия

Словения – Турция

Черногория – Украина