Украина определилась с составом на матч против Испании в отборе на Евробаскет-2019
В заявки команд включены по 12 баскетболистов
Тренерский штаб национальной сборной Украины во главе с Евгением Мурзиным определился с составом на поединок первого тура второго раунда отбора на ЧМ-2019 против сборной Испании. Матч Украина – Испания состоится в киевском Дворце спорта 14 сентября в 19:00. Анонс матча Украина – Испания и комментарий Евгения Мурзина есть на нашем сайте.
Защитники: Сергей Гладырь, Юджин Джетер, Александр Кобец, Денис Лукашов, Святослав Михайлюк
Нападающие: Вячеслав Бобров, Игорь Зайцев, Владимир Конев, Александр Липовый, Владимир Герун
Центровые: Вячеслав Кравцов, Алексей Лень
Ранее состав на матч против Украины назвал тренерский штаб сборной Испании:
Защитники: Кино Колом, Альберто Диас, Серхио Родригес, Жоан Састре
Форварды: Пабло Агилар, Хайме Фернандес, Ориоль Паули, Себастьен Саис, Сантьяго Юста
Центровые: Хавьер Бейран, Ильмане Диоп, Пьер Ориола
ГРУППА I
14 сентября
Латвия – Словения
Турция – Черногория
Украина – Испания
Киев, Дворец спорта, 19:00
Лидеры команд в отборе ЧМ
Очки: Кравцов (14,5), Гладырь (12,5), Джетер (12,3) – Колом (15,0), Васкес (10,8), Агилар (9,7)
Подборы: Кравцов (7,2), Бобров (3,2) - Сайс (6,2), Васкес (4,8)
Ассисты: Джетер (5,0) – Колом (5,3)
17 сентября
Испания – Латвия
Словения – Турция
Черногория – Украина
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