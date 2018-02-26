Украина разгромила Швецию в отборе на чемпионат мира по баскетболу
Украина уверенно обыграла шведских баскетболистов и практически вышла во второй круг отбора на ЧМ-2019
Мужская сборная Украины уверенно выиграла матч против Швеции в рамках первого этапа отбора на чемпионат мира 2019 года.
Команды провели равную первую четверть, но во второй 10-минутке команда Евгения Мурзина буквально смяла своего соперника. Набрав 25 очков против 7 у шведов. После этого украинцы сыграли по счету и довели матч до победы.
Стоит отметить, что подопечные Мурзина значительно превзошли своих оппонентов в игре под щитом, набрав на 12 очков в трехсекундной зоне. Также в лучшем свете себя проявила скамейка украинцев, которая набрала 34 очка против 25 у шведов.
Самым результативным игроком встречи в составе сборной Украины стал Игорь Зайцев, набравший 13 очков. У сборной Швеции больше всех очков набрал Массамба – 13.
Эта победа фактически гарантирует сборной Украины попадание во второй этап квалификации на чемпионат мира-2019, для этого команде Евгения Мурзина нужно либо выиграть еще один матч, либо надеяться на поражение Швеции в одном поединке.
Напомним, оставшиеся две встречи украинцы проведут 28 июня против Турции (на выезде) и 1 июля с Латвией (дома). До этого команда Евгения Мурзина на выезде одолела Латвию.
Украина – Швеция 77:66 (26:25, 25:7, 9:12, 17:22)
Украина: Джетер (11 + 6 передач), Гладыр (11), Конев (2 + 6 подборов), Бобров (9), Кравцов (10 + 7 подборов) – старт; Герун (2), Кольченко (2), Лукашов, Липовый (2), Мишула (6), Пустовой (9 + 4 передачи + 2 блок-шота), Зайцев (13)
Швеция: Т. Массамба (13), Борг (10), Черапович (12), Линдквист (2), Биргандер (4 + 5 подборов) – старт; В. Гаддефорс (3), Хакансон (9), Челльбом, Линдстрём (2), Палмблад (8), Спирес (3)
Ранее мы писали, что украинский баскетболист Алексей Лэнь намерен покинуть клуб НБА "Финикс".
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