Украина – США: где смотреть баскетбольный финал Универсиады-2019

Эти команды уже встречались в финале 14 лет назад. Тогда победа досталась американцам

Сборная Украины по баскетболу. Фото: Федерация баскетбола Украины

Мужская сборная Украины по баскетболу вышла в финал проходящей в Неаполе Универсиады-2019, одолев в полуфинальном матче команду Австралии, практически полностью представленную игроками 1-го Дивизиона NCAA. Проиграв первую половину с минимальным 2-очковым преимуществом и сыграв на равных третью четверть, наши парни ключевой рывок в матче оформили в заключительной десятиминутке за счет хорошей защиты и своевременных трехочковых попаданий.

Имея 11 очков преимущества над австралийцами, сборная Украины позволила сопернику сократить отставание до 2 очков, однако отбилась в последнем владении и выиграла матч со счетом 82:80. Лучшим в составе нашей команды вновь стал Сергей Павлов, который набрал 27 очков и сделал 5 подборов.

В финальном поединке сборная Украины попробует взять реванш за единственное поражение на турнире, ведь соперником команды Виталия Степановского будет сборная США, которой в групповом раунде мы проиграли со счетом 57:58. В полуфинале американцы победили Израиль – 75:73. Интересно, что финальный матч станет повторением финала Универсиады-2005, когда наша команда единственный раз попала в топ-4, проиграв американцам 70:85 и завоевав на том турнире "серебро".

Баскетбольный финал Универсиады Украина – США пройдет в четверг, 11 июля. Начало – в 20:55. Матч покажет телеканал XSPORT.

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Святослав Михайлюк. Тренировка украинца в НБА Видео: Instagram

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