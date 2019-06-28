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Украина уступила Латвии на Евробаскете-2019

28 июня, 21:40

Самой результативной в составе Украины стала Алина Ягупова

Фото: Федерация баскетбола Украины

Женская сборная Украины по баскетболу проиграла второй матч на чемпионате Европы, который проходит в Латвии. Наша команда уступила хозяйкам турнира со счетом 74:82 (14:15, 20:26, 14:17, 24:26). Самой результативной в составе нашей команды стала Алина Ягупова, набравшая 28 очков. В следующем матче на турнире подопечные Горана Бошковича встретятся с Великобританией (30 июня).

Женский Евробаскет-2019: расписание и результаты матчей, таблицы

Напомним, что в плей-офф выходят три команды из группы – первая сразу в четвертьфинал, а вторая и третья – в 1/8 финала. После двух туров Украина имеет в своем активе два очка и располагается на третьем месте в группе, но у Великобритании матч против чемпионок Европы испанок в запасе.

Перед Евробаскетом-2019 форвард сборной Украины Олеся Малашенко рассказала сегодня – о чемпионате Европы, шутере британок, бельгийских соблазнах и жизни лягушки-путешественницы, а также раскрыла секрет татуировки: "Мой ловец снов должен вбирать негатив".

Ранее мы писали, что баскетбольный клуб "Голден Стейт" оригинальным образом поздравил "Торонто" с первым в истории чемпионством, выкупив целую полосу в газете "Торонто Стар".

В шестом матче финальной серии НБА "Рэпторс" на выезде переиграл "Голден Стейт" со счетом – 114:110 (33:32, 27:25, 26:31, 28:22). "Торонто" выиграл серию 4-2 и стал чемпионом. Эта победа стала для клуба первой в истории.


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Тег баскетбол, женская сборная Украины по баскетболу, Евробаскет-2019

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Сегодня|Спорт

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