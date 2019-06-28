Украина уступила Латвии на Евробаскете-2019

Самой результативной в составе Украины стала Алина Ягупова

Фото: Федерация баскетбола Украины

Женская сборная Украины по баскетболу проиграла второй матч на чемпионате Европы, который проходит в Латвии. Наша команда уступила хозяйкам турнира со счетом 74:82 (14:15, 20:26, 14:17, 24:26). Самой результативной в составе нашей команды стала Алина Ягупова, набравшая 28 очков. В следующем матче на турнире подопечные Горана Бошковича встретятся с Великобританией (30 июня).

Женский Евробаскет-2019: расписание и результаты матчей, таблицы

Напомним, что в плей-офф выходят три команды из группы – первая сразу в четвертьфинал, а вторая и третья – в 1/8 финала. После двух туров Украина имеет в своем активе два очка и располагается на третьем месте в группе, но у Великобритании матч против чемпионок Европы испанок в запасе.

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