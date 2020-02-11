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Украинцу поют дифирамбы в США: "Нью-Йорк" может увидеть взлет своего нового разыгрывающего"

11 февраля, 11:46

В США считают, что Санон хорошо прессингует и быстро работает руками, но ему не хватает чтения игры

Иссуф Санон

Иссуф Санон / Фото: FIBA Europe

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20-летний украинский баскетболист сборной Украины Иссуф Санон стал частью трехстороннего обмена между клубами НБА "Вашингтоном", "Нью-Йорком" и "Клипперс". В ходе этой масштабной сделки права на Санона, который проводит сезон в "Днепре", перешли к "Нью-Йорк Никс". Elite Sports NY рассказал о пользе трансфера украинца для "Никс", отметив высокую вероятность переезда Санона в НБА уже в следующем сезоне.

Иссуф Санон

Иссуф Санон / Фото: БК Днепр

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"Иссуф постоянно прогрессировал в "Днепре". Он набирал в среднем 12,0 очка, 3,8 подбора и 1,7 передачи при точности 46,6% в шести матчах Кубка Европы. Другие команды в резюме Санона – сборные Украины U-16 и U-18. Игровые навыки Санона могут сделать его ценным активом для "Нью-Йорка", – считает журналист издания.- Позиция разыгрывающего остаётся больным местом "Никс". 193-сантиметровый Санон – хорошая опция. Рост, приличный атлетизм и взрывоопасность под кольцом – его сильные стороны".

"Санон также очень подвижен и играет с высокой энергией. Он никогда не останавливается и не боится лезть в проход под кольцо в условиях плотной опеки. Санон также неплохо бросает. Проходы под кольцо и создание броска – в этом всегда можно положиться на Санона, который готов забивать открытые трехочковые. Это важно, учитывая провал "Никс" в бросках из-за дуги в нынешнем сезоне – точность 33,6%", – говориться в статье.

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"Центровой "Никс" Митчелл Робинсон является настоящим монстром, когда дело доходит до пик-н-роллов и завершения аллей-упов. Санон – мастер розыгрыша мяча, который может помочь "Никс" своими потрясающими навыками при пик-н-роллах", – продолжает нахваливать украинского защитника журналист.

Иссуф Санон

Иссуф Санон / Фото: БК Днепр

"Как для 20-летнего игрока, Санон хорошо прессингует и быстро работает руками, но ему не хватает чтения игры, чтобы справиться с элитными атлетами. Прыгучесть позволяет украинцу часто ставить бок-шоты в стиле чейз-даун. "Нью-Йорк" может увидеть взлет своего нового разыгрывающего. Вторая часть сезона в "Днепре" дадут ему дополнительное время для прогресса перед переездом в НБА".

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