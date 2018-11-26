Украинцы Лэнь и Михайлюк провели матчи в НБА

"Лейкерс" с Михайлюком проиграл "Орландо", а "Атланта" с Лэнем обыграла "Шарлотт"

"Орландо Мэджик" нанес поражение "Лос-Анджелес Лейкерс" в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча, прошедшая в воскресенье в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 108:104 (19:29, 32:23, 35:19, 22:33) в пользу "Орландо". Центровой "Мэджик" Никола Вучевич был близок к трипл-даблу – 31 очко, 15 подборов и 7 передач. У "Лейкерс" 24 очка набрал Леброн Джеймс.

Украинский баскетболист "Лейкерс" Святослав Михайлюк получил 9 минут игрового времени, за которые набрал 1 очко (0 из 2 бросков с игры, 1 из 2 бросков со штрафных) и сделал 1 результативную передачу.

В другом матче НБА "Атланта" на своей площадке обыграла "Шарлотт" со счетом 124:123. Украинский центровой Алексей Лэнь отыграл 15 минут, за это время наш баскетболист набрал 8 очков (3 из 7 с игры, включая один "трехочковый", 1 из 2 со штрафных), сделал 4 подбора и 1 результативную передачу.

Ранее мы писали, что украинец Лэнь, выйдя в матче НБА со скамейки, обошел игроков стартовой пятерки по очкам. Два дня назад "Атланта" с украинским баскетболистом Лэнем проиграла "Бостону", а "Лейкерс" без помощи Михайлюка обыграл "Юту".

Ранее мы писали, что в США продают тесты на беременность с фото легенды НБА Шакила О’Нила.