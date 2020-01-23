Украинцы в НБА стреляют дуплетом: Лэнь вернулся после травмы и сенсационно победил, Михайлюк поддержал

Михайлюк удачно выполняет трехочковые броски / Фото: Reuters

Минувшей ночью за океаном в регулярном чемпионате НБА удачно сыграли команды обоих украинцев. И если успех набравшего ход "Детройта" во встрече с аутсайдерами из "Сакраменто" можно было ожидать, то победа одной из худших команд лиги, "Атланты Хокс", над одной из лучших – "Лос-Анджелес Клипперс", стала настоящей сенсацией. Ранее мы писали, что "Детройт" проиграл "Вашингтону" без дальних бросков Михайлюка.

Центровой "Атланты" Алексей Лэнь вернулся в игры, пропустив пару матчей из-за болей в спине. И подоспел весьма вовремя: худшая команда Восточной конференции неожиданно взяла верх над третьей командой Запада. Причем "Лос-Анджелес Клипперс" выиграли в гостях первую четверть 32:16, но затем покотились вниз и проиграли 95:102. Украинец вошел в игру со скамейки запасных и провел на площадке 20 минут. За это время Лэнь собрал по семь очков и подборов, получив четыре фола. Правда, эта победа, всего 11-я в 45 матчах сезона, не позволила "Ястребам" покинуть последнее место Востока.

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А "Детройт Пистонс" Святослава Михайлюка все ближе к зоне плей-офф. На этот раз "Поршни" довольно уверенно справились с 13-й командой Западной конференции, "Сакраменто Кингз", со счетом 127:106. Украинский защитник вышел в стартовом составе хозяев и за 29 минут набрал 13 очков, реализовав два трехочковых броска из трех, один двухочковый и все пять штрафных. Также в его активе по перехвату и блок-шоту.

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"Детройт" идет на девятой позиции Восточной конференции, имея всего на одну победу меньше, чем "Бруклин Нетс".

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