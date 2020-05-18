Украинец из "Барселоны" проголосовал против возобновления сезона в Испании

В Испании провели анонимное голосование среди игроков баскетбольного чемпионата страны относительно возобновления сезона в связи с пандемией коронавируса. Сообщается, что сразу 107 из 157 баскетболистов из 12 команд проголосовали против возобновления турнира. При этом, против доигровки выступили все игроки "Барселоны", в том числе и украинский центровой Артем Пустовой.

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Отметим, что "Барселона" лидирует в таблице регулярного чемпионата. Каталонцы в предыдущий раз побеждали в чемпионате Испании еще в 2014 году, поэтому досрочное завершение сезона может принести команде долгожданные золотые медали.

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Ранее мы сообщали, что "Барселона" готова избавиться от украинского игрока из-за коронавируса. Каталонский клуб попытается отдать в аренду украинского центрового Артема Пустового и латвийского форварда Роландса Шмитса, чтобы уменьшить количество мест в заявке из-за финансовых сложностей в условиях пандемии.

Ранее мы писали, что известный украинский баскетболист "Комар" впал в кому, получив серьезную травму. Запорожский мастер слэм-данков Сергей Мясоедов упал с велосипеда.

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