Украинец из НБА Михайлюк выдал лучший матч в сезоне и повторил личный рекорд результативности

Святослав Михайлюк / Фото: Reuters

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк провел один из лучших матчей в карьере. В поединке регулярного чемпионата НБА украинец помог своему клубу "Детройт Пистон" обыграть "Орландо Мэджик" (103:88). К слову, недавно мы писали, что украинец Алексей Лэнь выдал лучший матч сезона в НБА.

За 22 минуты на паркете наш соотечественник набрал 12 очков (4-9 с игры, 4-8 трехочковые) и повторил личный рекорд результативности в НБА. Также на счету Михайлюка два подбора и один перехват. Также впервые в НБА Святославу удалось реализовать четыре дальних броска.

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Ранее мы писали, что 20-летний словенец повторил феноменальное достижение самого Майкла Джордана. Лука Дончич набрал 148 очков за четыре матча в НБА.

Также недавно баскетболист сборной Украины рассказал, как отказался от российского паспорта. Дмитрий Липовцев становился бронзовым призером чемпионата мира по баскетболу 3х3. "Я не считаю, что это проукраинская позиция. Это нормальная позиция нормального человека, который умеет думать. Да, некоторые мои друзья из Крыма даже переехали во Львов", – объяснял свой поступок спортсмен.

Смотрите, как мужская молодежная сборная Украины по баскетболу 3х3 стала серебряным призером чемпионата мира:

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