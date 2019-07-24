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Украинец из НБА вернулся на родину: "Приехал, чтобы познакомиться с тренером, поработать над собой"

24 июля, 17:22

Михайлюк поделился впечатлениями от первого сезона в НБА

Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк. Фото: AFP

Ради сбора с новым тренером сборной Украины по баскетболу пересек Атлантику защитник "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк: "Я приехал, чтобы познакомиться с тренером, поработать над собой. Сомнений, ехать в сборную или не ехать, не было. Я тут всего три дня, поэтому с Багатскисом общался не так уж и много. Зато виделся с ним и немного поговорил в Лас-Вегасе перед матчем Летней лиги. В сборной он меня видит на позиции 1-2 номера, как я везде и играю.

Отпустят ли меня в феврале в сборную? Это будет понятно, когда начнется сезон. Что касается нашей группы, то если у нас соберется хороший состав, с новым тренером, я думаю, у нас все получится".

Напомним, накануне в Мюнхене прошла жеребьевка отборочного турнира на чемпионат Европы 2021 года по баскетболу. Мужская сборная Украины попала в группу F, где нашими соперниками станут команды Австрии, Венгрии и Словении. Отборочный турнир стартует в феврале 2020 года.

- Святослав, сколько будете играть в "Детройте"?

- В НБА никогда ничего не обещают. Когда начнется тренировочный лагерь, тогда и посмотрим. Всем нравится то, что я делаю, но, опять-таки, никто не будет мне говорить, сколько я буду играть.

- Но пока с тренером еще не было разговора о вашей роли в команде?

- Нет. Думаю, что пока еще рано. Летняя лига только закончилась, начинают собираться команды и тогда уже будут распределять роли. Верю ли я, что попаду в основу "Детройта"? Да. Но буду я там или нет, зависит от того, как я покажу себя в тренировочном кэмпе.

- Что вам дала эта летняя Лига, в которой вы провели пять матчей, набирая то 18 очков, то 6? Насколько в ней важна статистика?

- Всегда приятно играть в Летней лиге. Очень много хороших эмоций, весело и всегда приятно находиться в окружении игроков НБА. Я думаю, что статистика там большой роли не играет. Просто надо показать те моменты, в которых тебя хотят видеть и как они хотят тебя использовать уже в НБА. Потому что можно выйти и забить 30 в каждом матче, но на тебя никто не обратит внимание, потому что ты не играешь так, как тебе нужно играть, когда ты будешь в НБА.

- Что вам дал этот сезон?

- Полезно просто быть в НБА один год в окружении игроков лиги, ветеранов, которые были в НБА уже 10-15 лет. Изучал, что происходит во время баскетбольного матча, в том числе за площадкой. Разобрался, что к чему. И относишься более профессионально ко всему, что ты делаешь.


Святослав Михайлюк. Тренировка украинца в НБА Видео: Instagram

- Изменили свое мнение об НБА за этот дебютный год?

- Я знал, что такое НБА. Многие игроки Лиги приезжали к нам в Канзас и рассказывали свои истории. Ничего такого неимоверного не случилось.

- Вы говорили, что были в восторге от Реджона Рондо.

- Очень умный человек в баскетбольном плане. Много изучает игру и во время тренировок, и дома всегда очень много смотрит видеоигр противника. Реальный фанат своего дела.

Напомним, что недавно украинские баскетболисты выиграли "серебро" Универсиады. В финальном поединке наши студенты уступили команде США.

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Тег баскетбол, НБА , сборная Украины по баскетболу, Святослав Михайлюк

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АВТОР:

Павлова Елена

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