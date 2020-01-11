Украинец Лэнь оформил в НБА очередной "дабл-дабл", но "Атланта" не устояла в столице США

Алексей Лэнь забивает сверху / Фото: Reuters

После неплохого периода на старте года, когда "Атланте" удалось добыть в регулярном чемпионате НБА две победы в трех матчах, "Ястребы" опять забуксовали. Минувшей ночью команда украинского центрового Алексея Лэня проиграли в гостях "Вашингтон Уизардс" со счетом 101:111.

Наш соотечественник на этот раз появился в игре не со стартовых минут, а со скамейки запасных. Лэнь провел на площадке чуть более половины матча – 24 с половиной минуты, за которые сделал "дабл-дабл". Украинец набрал 10 очков и 14 раз подбирал мяч – 10 раз под своим кольцом, четыре – под чужим. Для Алекса это седьмой "дабл-дабл" в сезоне 2019/20. Также в его активе один блок-шот при трех потерях и трех фолах. Смотрите действия 26-летнего уроженца Луганщины в матче против "Вашингтона".

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"Атланта" потерпела 31-е поражение в 39 матчах сезона и остается на последнем месте Восточной конференции. "Нью-Йорк", который занимает 14-ю позицию, выиграл на два поединка больше.

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