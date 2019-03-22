Украинец Лэнь помог Атланте одержать победу в матче НБА
На счету нашего баскетболиста 12 очков, два ассиста и шесть подборов
25-летний украинец Алексей Лэнь принял участие в поединке регулярного чемпионата НБА между "Атланта Хокс" и "Юта Джаз". Наш центровой провел на паркете 17 минут и 55 секунд. За это время Лэнь набрал 12 очков, сделал два ассиста, совершил шесть подборов и один перехват. Кроме того, Алексей реализовал четыре из десяти бросков, один из пяти трехочковых.
"Атланта Хокс" – "Юта Джаз" – 117:114 (29:28, 36:26, 21:37, 31:23)
Отметим, что в среднем в сезоне Лэнь набирает 10,3 очка за матч и совершает 5.5 подборов.
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