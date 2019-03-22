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Украинец Лэнь помог Атланте одержать победу в матче НБА

Сегодня, 11:28

На счету нашего баскетболиста 12 очков, два ассиста и шесть подборов

Алексей Лэнь
Алексей Лэнь. Фото: AFP
Украинец Лэнь помог Атланте одержать победу в матче НБА //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4aa/32d/5c94aa32da2d7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4aa/32d/5c94aa32da2d7.jpg Баскетбол На счету нашего баскетболиста 12 очков, два ассиста и шесть подборов

25-летний украинец Алексей Лэнь принял участие в поединке регулярного чемпионата НБА между "Атланта Хокс" и "Юта Джаз". Наш центровой провел на паркете 17 минут и 55 секунд. За это время Лэнь набрал 12 очков, сделал два ассиста, совершил шесть подборов и один перехват. Кроме того, Алексей реализовал четыре из десяти бросков, один из пяти трехочковых.

 "Атланта Хокс" – "Юта Джаз" – 117:114 (29:28, 36:26, 21:37, 31:23)

 Отметим, что в среднем в сезоне Лэнь набирает 10,3 очка за матч и совершает 5.5 подборов.

Ранее мы писали, что пятикратный чемпион НБА выпустил детскую книгу. Коби Брайант в пяти новеллах рассказал о своих страхах и надеждах.

Также сообщалось, что Дирк Новицки вышел на шестое место по набранным очкам в истории НБА. В списке снайперов немецкий баскетболист обошел легендарного Уилта Чемберлена.

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Ранее мы писали, что украинцы обыграли легионеров в Матче звезд баскетбольной Суперлиги. Команды на двоих набрали более 300 очков, а самым полезным был признан защитник "Киев-Баскета" Павел Крутоус, набравший 42 очка.

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Тег баскетбол, НБА , Алексей Лэнь, Юта Джаз, Атланта Хокс

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Сегодня|Спорт

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