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Украинец Михайлюк и его "Детройт" не устояли в матче НБА c "Вашингтоном"

17 декабря, 11:08

Наш баскетболист набрал в домашней встрече семь очков, а его команда остается десятой на Востоке

Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк / Фото: Getty Images

Неприятным поражением завершился минувшей ночью матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) для "Детройт Пистонс". Команда украинского защитника Святослава Михайлюка борется за попадание в топ-8, но пока что остается вне зоны плей-офф. Напомним, уроженец Черкасс обеспечил себе зарплату почти в полтора миллиона долларов за сезон.

В понедельник "Детройт" не смог справиться на своей площадке с "Вашингтоном" – 119:133. "Уизардс" идут на 12-м месте Восточной конференции (8 побед/17 поражений), а их соперники остались на 10-м (11/16).

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Наш соотечественник появился в игре со скамейки запасных и провел на площадке почти 13 минут. Михайлюк набрал семь очков, забросив два трехочковых из шести попыток и один штрафной из двух. Также в его активе по одному подбору и перехвату, а также блок-шот!

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