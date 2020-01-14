Украинец Михайлюк получил в "Детройте" больше всех времени, но "Пистонс" уступили в овертайме

Святослав Михайлюк / Фото: Getty Images

Регулярный чемпионат НБА приближается к экватору. "Детройт Пистонс" украинского защитника Святослава Михайлюка застрял на 11-й позиции в Восточной конференции и никак не может ее покинуть. Минувшей ночью "Поршни" на своей площадке обидно уступили одному из аутсайдеров Западной конференции – "Нью-Орлеану". "Пеликанс" занимают 14-е место, хуже них – лишь прошлогодний финалист "Голден Стейт". Вчера мы сообщали, как "Атланта" украинца Лэня проиграла "Бруклину".

На этот раз "Детройт" не смог разобраться с гостями из Нового Орлеана в основное время – ничья, а в дополнительной пятиминутке катастрофически уступил. В итоге – третье поражение подряд (110:117), и снова – на своей арене. Свят Михайлюк получил от тренера 34 с половиной минуты игрового времени! Это один из лучших его показателей в сезоне. Против "пеликанов" столько же играл только Секоу Доумбоуа – все остальные меньше.

В предыдущем матче Михайлюк вышел в стартовом составе на матч против "Чикаго". Тогда "Пистонс" также не справились с оппонентом.

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"Орлеану" украинец отгрузил 13 очков: три дальних броска из шести, два штрафных и один двухочковый. Также Святослав сделал четыре передачи, по два подбора и перехвата при двух фолах. Причем на этот раз, что приятно, он не совершил ни одной потери! Смотрите видеообзор действий Михайлюка в матче против "Пеликанс".

Теперь у "Детройта" 27 поражений при 14 победах. у "Бруклина", занимающего восьмое место, – 18 победных матчей.

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