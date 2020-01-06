Украинец Михайлюк результативно сыграл в НБА против бывших партнеров по "Лейкерс"

Святослав стал вторым по результативности в "Детройте", но его команда уступила Джеймсу и Ко

Тренер "Детройта" дает Михайлюку много игрового времени / Фото: Reuters

Довольно хорошо проявил себя украинский защитник "Детройта" Святослав Михайлюк в матче регулярного чемпионата НБА против своей бывшей команды – "Лос-Анджелес Лейкерс". В гостевом поединке с лидером Западной конференции "Пистонс" уступили совсем немного – 99:106. Читайте, как перед этим Михайлюк играл против героя НБА прошлого сезона.

Михайлюк провел в игре 32 с половиной минуты – третий показатель в "Детройте". А вот по очкам он в своей команде оказался вторым – 14 пунктов и три перехвата, две передачи и один подбор. Интересно, что с игры Свят снова забивал только трехочковые – четыре броска из-за дуги плюс оба реализованных штрафных. Правда, 22-летний украинец вновь больше всех игроков матча сделал потерь – на этот раз четыре. Смотрите все действия нашего соотечественника.

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У хозяев самыми результативными оказались главные звезды: Леброн Джеймс (21) и Энтони Дэвис (24). "Детройт" остался на 11-м месте Восточной конференции, имея 13 побед и 24 поражения.

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