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Украинец, переболевший COVID-19, выиграл матч в самой престижной баскетбольной лиге мира

12 августа, 10:12

Олег Люлька Олег Люлька

В победном поединке НБА против "пеликанов" из Нового Орлеана центровой "Сакраменто" Алекс Лэнь набрал 6 очков

Украинский центровой Алекс Лэнь со своей командой "Сакраменто Кингс" одолел в матче регулярного чемпионата НБА "Новый Орлеан" со счетом – 112:106 (27:29, 35:32, 32:23, 18:22). Впрочем, эта победа для "королей" уже ни имела турнирного значения, так как оба соперника ранее лишились шансов на плей-офф.

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Алексей Лэнь, контракт которого предусматривает зарплату 4 255 000 долларов в год, вышел в стартовой пятерке "Сакраменто" на поединок с "пеликанами" из Нового Орлеана. За 12 минут 38 секунд, проведенных на паркете, украинский баскетболист набрал 6 очков, а также сделал 4 подбора и отдал 1 результативную передачу.

Алексей Лэнь/Фото nba.com/kings
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Алексей Лэнь/Фото nba.com/kings

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Напомним, украинский центровой "Сакраменто" пропустил часть подготовки команды к заключительной части сезона из-за проблем со здоровьем. У Алекса Лэня был выявлен коронавирус.

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баскетбол НБА Алексей Лэнь Сакраменто

Источник: Сегодня|Спорт

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