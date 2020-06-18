Украинец снимет кандидатуру с драфта из-за коронавируса: "Люди из НБА хотели приехать в Южный"

Главный тренер южненского "Химика" Виталий Степановский рассказал о ситуации с форвардом клуба Андреем Войналовичем, который выставил свою кандидатуру на драфт НБА-2020 перед началом пандемии коронавируса. Лучший молодой баскетболист сезона заинтересовал за океаном многих, но Андрею придется отказаться от драфта в этом году.

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"Мы продолжаем работать с Андреем Войналовичем и делаем все, чтобы он не просто заявил о выходе на драфт, а мог реально попасть в НБА. Сейчас выход на драфт для него – это больше PR, ведь чемпионат прервался. Люди из НБА хотели приехать в Южный и посмотреть на него во время Финала четырех, скауты хотели также увидеть его вживую во время матчей плей-офф", – отметил Степановский.

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"Когда мы выставили его кандидатуру на драфт, много скаутов клубов НБА начали звонить и интересоваться. Так что после выхода на драфт о нем стали больше говорить, но в этом году, думаю, все прекрасно понимают, что его кандидатура будет снята. В этом сезоне мы будем продолжать развивать Андрея, чтобы снова выставить его на драфт следующего сезона. У него еще будет возможность для этого", – считает тренер.

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21-летний Андрей Войналович попал в категорию игроков, которым возраст уже позволяет выставляться на драфт и сняться с ярмарки за 10 дней до ее начала в случае необходимости. Кстати, в прошлом сезоне Суперлиги Украины Андрей в среднем за одну игру набирал 7,9 очка, а также делал 4,0 подбора и 1,7 передачи, проводя на паркете 28 минут. Также Войналович был одним из лидеров украинской молодежной сборной на прошлогоднем чемпионате Европы в Израиле.

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Напомним, на данный момент в НБА выступают два украинца. Легкий форвард "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк получает 1 452 273 долларов в год, а центровой "Сакраменто Кингз" Алексей Лэнь – 4 255 000 долларов в год.

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