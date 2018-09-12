Украинец в "Лейкерс" Святослав Михайлюк: "Перед матчами слушаю американский рэп. Но сам не читаю"
Украинский защитник, который подписал 3-летний контракт на 4,6 млн долларов с легендарным клубом НБА, – о разговоре с Мэджиком Джонсоном, доме в Лос-Анджелесе и американской классике
Последний раз за сборную Украины по баскетболу Святослав Михайлюк выступал четыре года назад на чемпионате мира в Испании. Тогда 17-летний украинец стал самым молодым игроком в истории ЧМ, побив рекорд Сабониса. В пятницу в отборе на ЧМ примем Испанию, в понедельник играем в Черногории – и Сви поможет команде уже в статусе игрока НБА.
— Святослав, каково вернуться в национальную сборную? — спрашиваю у защитника "Лос-Анджелес Лейкерс".
— Отлично! Я каждый год приезжал в сборную U-20. Не мог приехать в национальную, так как в "Канзасе" уже начинался сезон. А вот теперь появилась возможность. Очень рад. Сейчас появились молодые, но основной костяк остался прежним. Мы все друг друга хорошо знаем. Все играли вместе в клубах или на соревнованиях.
— Впервые у нас в команде сразу два игрока НБА, многие выступают в Европе. К сожалению, травмирован Фесенко, и "Барселона" не отпустила Пустового. Какие же возможности у этой сборной?
— Да, надежды на нас возлагают большие, приехали почти все игроки, которые могли приехать. Думаю, сейчас у нас собрался один из самых сильных составов за последние лет 10. Цели у нас большие, и возможности тоже очень большие.
— Четыре года на ЧМ вы были самым младшим, но теперь болельщики рассчитывают, что вы станете одним из лидеров, будете много забивать. Ощущаете давление?
— Да, оно как бы есть. Но то же самое было в каждом матче, в котором я играл — и в "Канзасе", и в Летней лиге НБА. Надо просто выходить и показывать свой лучший результат.
— На драфте НБА "Лейкерс" выбрали вас под №47. Хотя специалисты говорили, что это не ваш уровень. По потенциалу могли быть в топ-5. Довольны драфтом?
— Как выбрали, так выбрали. Я не считаю, что пик — это главное, главное — в какой клуб попадешь. И я для своего развития попал в очень хорошую команду.
— Ожидали, что это будет "Лейкерс"?
— Нет, это мог быть любой клуб. "Лейкерс", скорее, стали приятным сюрпризом. Считаю, что они для меня — лучший вариант. Почему? Из-за их схемы игры. Думаю, я смогу приносить результат уже с первого года.
— Вы провели мощную летнюю Лигу, стали вторым лучшим шутером среди новичков НБА. Видели удивление в глазах людей — низкий пик, но такая высокая результативность и 31 очко в полуфинале?
— Думаю, никто не ожидал, что я так буду играть. Но люди, с которыми я играл, знают, на что я был способен. Один из тренеров "Лейкерс", по-моему, делал медиа для наших матчей в "Канзасе" и знал, кто я такой и что могу. Мэджик Джонсон (ныне один из директоров "Лейкерс". — Авт.)? Как бы просто поздравил меня после подписания договора, сказал, мол, надеется, что я смогу помогать команде с первого года, и пожелал удачи.
— У "Лейкерс" всегда высокие цели, а тут еще летом в команду перешел Леброн Джеймс. Какие возможности у "озерных" сейчас?
— Большие. И так же, как и здесь, в сборной, права на ошибку нет. А когда Леброн приходит, то все возлагают на него большие надежды. Все рассчитывают, что мы выиграем чемпионат.
— В игре Леброн перетаскивает одеяло на себя, долго держит мяч, а партнеры — на заднем плане. Вы готовы к такому?
— Да, это же Леброн! Это лучший игрок планеты, и ты здесь ничего не поделаешь, нужно подстраиваться под него.
— С Леброном общались?
— Конечно, он приходил тренироваться, и в раздевалке с ним общались. Как он? Не ведет себя, как звезда. Хороший человек, со всеми общается, всем помогает.
— Рассчитываете стать лучшим шутером команды?
— Рассчитываю просто помочь команде чем смогу. В первый сезон это всегда тяжело. Посмотрим, что получится.
— Как настраиваетесь на игры?
— Перед матчем слушаю американский рэп.
— Сами читать еще не начали?
— Нет (улыбается).
— Посвящения в "Лейкерс" еще не было?
— Нет, сезон начнется, тогда и посмотрим. А в Канзасе в свое время каждый выезд носил сумки из самолета в автобус.
— Не было проблем с приездом в сборную?
— Нет, нормально отпустили, все мне доверяют.
— В Канзасе вы закончили университет. Какое у вас образование?
— Либеральное искусство — дальше можно двигаться в любом направлении. Называется искусство, а на самом деле можно делать что хочешь.
— В картинах разбираетесь?
— Нет, к картинам это не относится. Можно быть учителем, бизнесменом — в
общем, кем хочешь.
— То есть общие знания?
— Да, а когда идешь в магистратуру, нужно выбрать точное направление.
— Как вам Лос-Анджелес после Канзаса?
— Очень большой город и очень много пробок!
— Вы водите?
— Да, у меня "Додж".
— Почему американская классика?
— Она мне показалась лучшим вариантом для первой машины.
— Определились, где будете жить в Лос-Анджелесе?
— Да, я взял себе дом недалеко от океана. Его видно из окон. Надеюсь, когда будет время, пойти поплавать.
— Каких-то голливудских звезд уже видели?
— Нет. Леброна видел... (смеется). Хотя на играх в первых рядах очень много звезд.
— Американская кухня вам близка — хот-доги, гамбургеры?
— Да, но не очень полезная, а я стараюсь есть полезную пищу.
— Баскетболист же должен держать себя в форме.
— Да, все едят только то, что им готовят их повара, полезное для организма. И я тоже. Регулярно взвешиваюсь, измеряю процент жира.
Вы сейчас просматриваете новость "Украинец в "Лейкерс" Святослав Михайлюк: "Перед матчами слушаю американский рэп. Но сам не читаю"". Другие Новости баскетбола смотрите в блоке "Последние новости"