Украинец в "Лейкерс" Святослав Михайлюк: "Перед матчами слушаю американский рэп. Но сам не читаю"

Украинский защитник, который подписал 3-летний контракт на 4,6 млн долларов с легендарным клубом НБА, – о разговоре с Мэджиком Джонсоном, доме в Лос-Анджелесе и американской классике

Последний раз за сборную Украины по баскетболу Святослав Михайлюк выступал четыре года назад на чемпионате мира в Испании. Тогда 17-летний украинец стал самым молодым игроком в истории ЧМ, побив рекорд Сабониса. В пятницу в отборе на ЧМ примем Испанию, в понедельник играем в Черногории – и Сви поможет команде уже в статусе игрока НБА.

— Святослав, каково вернуться в национальную сборную? — спрашиваю у защитника "Лос-Анджелес Лейкерс".

— Отлично! Я каждый год приезжал в сборную U-20. Не мог приехать в национальную, так как в "Канзасе" уже начинался сезон. А вот теперь появилась возможность. Очень рад. Сейчас появились молодые, но основной костяк остался прежним. Мы все друг друга хорошо знаем. Все играли вместе в клубах или на соревнованиях.

— Впервые у нас в команде сразу два игрока НБА, многие выступают в Европе. К сожалению, травмирован Фесенко, и "Барселона" не отпустила Пустового. Какие же возможности у этой сборной?

— Да, надежды на нас возлагают большие, приехали почти все игроки, которые могли приехать. Думаю, сейчас у нас собрался один из самых сильных составов за последние лет 10. Цели у нас большие, и возможности тоже очень большие.

— Четыре года на ЧМ вы были самым младшим, но теперь болельщики рассчитывают, что вы станете одним из лидеров, будете много забивать. Ощущаете давление?

— Да, оно как бы есть. Но то же самое было в каждом матче, в котором я играл — и в "Канзасе", и в Летней лиге НБА. Надо просто выходить и показывать свой лучший результат.

— На драфте НБА "Лейкерс" выбрали вас под №47. Хотя специалисты говорили, что это не ваш уровень. По потенциалу могли быть в топ-5. Довольны драфтом?

— Как выбрали, так выбрали. Я не считаю, что пик — это главное, главное — в какой клуб попадешь. И я для своего развития попал в очень хорошую команду.

— Ожидали, что это будет "Лейкерс"?

— Нет, это мог быть любой клуб. "Лейкерс", скорее, стали приятным сюрпризом. Считаю, что они для меня — лучший вариант. Почему? Из-за их схемы игры. Думаю, я смогу приносить результат уже с первого года.

— Вы провели мощную летнюю Лигу, стали вторым лучшим шутером среди новичков НБА. Видели удивление в глазах людей — низкий пик, но такая высокая результативность и 31 очко в полуфинале?

— Думаю, никто не ожидал, что я так буду играть. Но люди, с которыми я играл, знают, на что я был способен. Один из тренеров "Лейкерс", по-моему, делал медиа для наших матчей в "Канзасе" и знал, кто я такой и что могу. Мэджик Джонсон (ныне один из директоров "Лейкерс". — Авт.)? Как бы просто поздравил меня после подписания договора, сказал, мол, надеется, что я смогу помогать команде с первого года, и пожелал удачи.

— У "Лейкерс" всегда высокие цели, а тут еще летом в команду перешел Леброн Джеймс. Какие возможности у "озерных" сейчас?

— Большие. И так же, как и здесь, в сборной, права на ошибку нет. А когда Леброн приходит, то все возлагают на него большие надежды. Все рассчитывают, что мы выиграем чемпионат.

— В игре Леброн перетаскивает одеяло на себя, долго держит мяч, а партнеры — на заднем плане. Вы готовы к такому?

— Да, это же Леброн! Это лучший игрок планеты, и ты здесь ничего не поделаешь, нужно подстраиваться под него.

— С Леброном общались?

— Конечно, он приходил тренироваться, и в раздевалке с ним общались. Как он? Не ведет себя, как звезда. Хороший человек, со всеми общается, всем помогает.

— Рассчитываете стать лучшим шутером команды?

— Рассчитываю просто помочь команде чем смогу. В первый сезон это всегда тяжело. Посмотрим, что получится.

— Как настраиваетесь на игры?

— Перед матчем слушаю американский рэп.

— Сами читать еще не начали?

— Нет (улыбается).

— Посвящения в "Лейкерс" еще не было?

— Нет, сезон начнется, тогда и посмотрим. А в Канзасе в свое время каждый выезд носил сумки из самолета в автобус.

— Не было проблем с приездом в сборную?

— Нет, нормально отпустили, все мне доверяют.

— В Канзасе вы закончили университет. Какое у вас образование?

— Либеральное искусство — дальше можно двигаться в любом направлении. Называется искусство, а на самом деле можно делать что хочешь.

— В картинах разбираетесь?

— Нет, к картинам это не относится. Можно быть учителем, бизнесменом — в

общем, кем хочешь.

— То есть общие знания?

— Да, а когда идешь в магистратуру, нужно выбрать точное направление.

— Как вам Лос-Анджелес после Канзаса?

— Очень большой город и очень много пробок!

— Вы водите?

— Да, у меня "Додж".

— Почему американская классика?

— Она мне показалась лучшим вариантом для первой машины.

— Определились, где будете жить в Лос-Анджелесе?

— Да, я взял себе дом недалеко от океана. Его видно из окон. Надеюсь, когда будет время, пойти поплавать.

— Каких-то голливудских звезд уже видели?

— Нет. Леброна видел... (смеется). Хотя на играх в первых рядах очень много звезд.

— Американская кухня вам близка — хот-доги, гамбургеры?

— Да, но не очень полезная, а я стараюсь есть полезную пищу.

— Баскетболист же должен держать себя в форме.

— Да, все едят только то, что им готовят их повара, полезное для организма. И я тоже. Регулярно взвешиваюсь, измеряю процент жира.