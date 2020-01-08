Украинец в НБА Михайлюк установил два рекорда в победном матче "Детройта"

Украинский баскетболист отыграл более получаса в матче против "Кливленда"

Святослав Михайлюк / Фото: Getty Images

Украинский баскетболист в НБА Святослав Михайлюк помог своей команде "Детройт Пистонс" обыграть "Кливленд Кавальерс" (115:113) в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Украинец провел на паркете рекордные в карьере 34 минуты и 30 секунды, а также отдал рекордные 5 результативных передач.

"Кливленд" – "Детройт" 113:115 (29:27, 38:27, 28:30, 18:31)

"Кливленд": Лав (30 + 9 подборов), Секстон (20), Осман (17), Гарлэнд (14), Томпсон (8 + 15 подборов) – старт; Найт (13), Жижич (5 + 9 подборов), Деллаведова (3 + 9 передач), Уэйд (3).

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"Детройт": Драммонд (23 + 20 подборов), Снелл (18), Думбуя (15), Михайлюк (12), Браун (9 + 7 передач) – старт; Роуз (24 + 7 передач), Вуд (6), Макер (5), Гэллоуэй (3).

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Также Михайлюк в пятом матче подряд набрал больше 10 очков, реализовав 4 из 10 трехочковых. В 2020 году украинец в четырех матчах в среднем за игру набирает по 13,5 очка, 1,5 подбора и 3,0 передачи, а средняя статистика защитника в текущем сезоне – 7,2 очка, 1,4 подбора и 1,5 ассиста.

Вчера мы писали, что другой украинец из НБА Алексей Лэнь выбил в матче НБА десяточку, но "Атланта" проиграла мощному "Денверу". Команда украинского центрового продолжает оставаться на последнем месте Восточной конференции.

Ранее мы писали, что на матче НБА болельщик выиграл 100 тысяч долларов броском с центра площадки. Счастливый случай произошел минувшей ночью в Лос-Анджелеса в знаменитом "Стейпл-Центре".

Святослав Михайлюк. Тренировка украинца в НБА Видео: Instagram

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