Украинская звезда НБА Алексей Лэнь: "Я разбил уже три машины!"

Наш 25-летний центровой рассказал о первых впечатлениях от Украины после 7-летнего перерыва, ежедневном борще с салом и подготовке к матчу с Испанией

25-летний украинский центровой "Атланты Хоукс" Алексей Лэнь впервые прилетел на матч сборной Украины. Он рассказал нам о трех разбитых авто, предложении одеваться от Уэстбрука и статусе звезды.

— За эти несколько дней в Украине успел познакомиться с тренерами сборной. Съездил домой, увидел семью, провел немного времени с друзьями, — начал Алексей.

— Домой съездили в Антрацит?

— Нет-нет, в Антрацит сейчас не съездишь, как я понимаю. В Днепропетровскую область, там увиделся с тетей и дядей, мама приехала. Конечно, за семь лет, что меня здесь не было, в Украине изменилось многое и по сравнению с Америкой немножко другое. Но наши люди… Я скучал по нашему народу, по нашей еде! Я борщ вообще каждый день ел.

— Борщ с пампушками?

— С пампушками и салом!

— В Америке не готовите его?

— Только когда мама приезжает и готовит. Или бабушка.

— Как оцените свою форму?

— Чувствую себя хорошо. Нужно побегать, потому что после перелета ноги немного тяжелые. Но, думаю, мы подойдем к матчу с Испанией в хорошей форме.

— Адаптация проходит тяжело?

— Первые пару дней я вообще не мог спать. Поспал, наверное, часа три всего. Но последние дни я нормально отоспался и чувствую: перестроился.

— С вами из США прилетела мама. На Испании она будет?

— У меня на матче будет много родных — я купил 15 билетов. Приедут все — и семья, и друзья.

— Нужно ли вам время, чтобы перестроиться от НБА к европейскому баскетболу?

— Баскетбол — всегда баскетбол. Единственное, я заметил, что здесь больше каких-то комбинаций и больше сложностей в комбинациях. В НБА намного все проще: заслон поставил, бум — провалился. Здесь больше намного какого-то движения, и многое нужно запоминать.

— На тренировках вы отрабатываете дальние броски. Есть какой-то свой рекорд в "трешках"?

— По-моему, 17 подряд. А так по окончании каждой тренировки я стараюсь забить 120 бросков — по 10 бросков с шести точек с одной стороны и то же самое с другой.

— Не всегда из НБА приезжают в сборную. В США на ЧМ оправляют в основном молодежь. Для вас сборная — это какой уровень?

— Играть за страну — это гордость. А в НБА играют из-за финансовой поддержки, есть шанс обеспечить свою семью.

— Насколько комфортно будет играть с Черногорией, ведь балканские страны действуют грязновато, плюс силовой баскетбол?

— Не думаю, что они будут физически сильнее, чем в НБА. И мне все равно на провокации, сфокусируюсь на своем задании.

— Кстати, о провокациях. Когда-то в СМИ много писали о небольшом конфликте во время матча с Расселом Уэстбруком.

— После нашего конфликта мы сидели рядом на Драфт-лотерее. У Рассела есть своя марка одежды, и он говорит: "Если тебе нужны какие-то вещи, я тебе помогу". Так что на площадке каждый пытается победить, а вне ее — все друзья.

— Будете одеваться от Уэстбрука?

— Нет, это точно не мой стиль. Я одеваюсь спокойно — джинсы, футболка.

— Вы подписали 2-летний контракт с "Атлантой" на $8,5 млн. Это для вас оптимальный выбор в нынешней ситуации?

— Было много разных опций летом. Но "Атланта" сделала самое большое предложение на рынке. В этом году для больших рынок был не самым лучшим. Дуайт Ховард подписал контракт всего на 5 млн. "Хоукс" сделали хорошее предложение, я поехал, познакомился с руководством. В "Атланте" у меня хорошие шансы играть в стартовой пятерке и проявить себя. Буду бороться за место основного центрового.

— А что требуют в "Атланте"?

— Нужно бежать, делать спринты вперед и назад. Защищаться на пик-н-ролл, работать над трехочковым броском и делать то, что у меня получается лучше всего, — пик-н-ролл в нападении.

— В НБА вы в десятке тех, кто провел больше всех матчей в Лиге, но не играл в плей-офф. На нынешнюю "Атланту" специалисты также не возлагают больших надежд.

— Мне не повезло — всегда играл в командах, которые не попадали в плей-офф, но это не от меня зависит. Конечно, частично и от меня. Но мы будем стараться, а дальше — как пойдет.

— У вас хороший дальний, но поначалу в "Финиксе" его не использовали, даже запрещали.

— Пять лет назад в НБА еще по-другому играли. Большой должен был исполнять функции большого, а сейчас НБА меняется, игра как бы растягивается, и все — с первого по пятый номер — должны уметь бросать. И играть так проще — если есть дальний бросок, у тебя все открывается. Ты можешь пойти под кольцо, отдать передачу другому.

— Вас выбрали на Драфте под №5. От вас в "Финиксе" ожидали многого. Как справлялись с давлением общественности, болельщиков, когда что-то не получалось?

— Я пытаюсь не вступать в social media. Туда выйдешь, и о тебе напишут больше плохого, чем хорошего. Пытаюсь сфокусироваться на каждом дне — приходить и делать свою работу.

— Финикс — это пустыня, а Атланта — совсем другая картинка.

— Да, это как день и ночь. В Финиксе повсюду кактусы, а Атланта — город внутри большого леса. Но мне нравится, это ближе к украинскому ландшафту. За две недели я нашел и купил себе дом недалеко от тренировочного зала. До этого я жил в квартире, но хотел дом с подвалом и сделать из него такое мужское логово — мини-бар с бильярдом, чтобы уютно было.

— Хорошо играете в бильярд?

— Буду учиться.

— Показалось, что у вас есть тяга к автомобилям.

— Я уже три разбил! (Смеется.) Как так? Я — невнимательный водитель.

— Чем славится Атланта?

— Там самый большой аэропорт и самый большой аквариум в США. И еще там самый большой завод "Кока-Колы". Но там я не был — не пью ее.

— В футбольной сборной Украины новичок поет какую-то песню, вроде как посвящение. Что-то подобное есть в клубах НБА или нашей баскетбольной сборной?

— Если у кого-то день рождения, то новички поют старичкам. Еще иногда покупаем детские розовые рюкзаки или коляску с майкой.

— Что вы пели?

— Я пел песню Майкла Джексона, но какую — не помню. Хорошо ли я пою? Не на английском. (Смеется.)

— В "Атланте" не будете петь?

— Да куда?! (Улыбается.) Я уже практически ветеран.

— Все еще дают вам советы, как надо играть?

— Да советы дают все подряд, даже на улице.

— Где — в Украине или США?

— Да везде. (Улыбается.) У всех всегда есть совет. Говорят, мол, ты должен побежать.

— Часто узнают на улицах?

— Иногда, но в Америке больше, чем в Украине. За эти дни пару человек узнали меня в такси, еще несколько — в самолете.

— У вас есть собственный благотворительный фонд.

— Если есть возможность, всегда надо помогать, отдавать. Все пять лет в НБА помогал людям в Финиксе, в бедных районах города. Мне во время сезона делать это тяжело. Чаще этим занимались мама и мой менеджер. Сейчас мы пытаемся найти пути, как это сделать в Украине, помочь в Днепре, там где я вырос и играл. Думаю, это было бы правильно.

— Согласно исследованию, у 40% игроков НБА проблемы с психикой — тяжело дается переход во взрослый баскетбол или испытание деньгами. А что вам было сложно в начале карьеры в Лиге?

— Все было сложно. Я по-английски плохо разговаривал. Потом никогда не было денег, а тут надо было платить налоги, оплачивать счета — за дом, за газ. Я ни разу этого не делал. Я до сих пор не научился, но мне помогает мой финансовый консультант.

— Чувствуете себя звездой?

— Нет, я просто парень из Украины, который поехал в Америку играть в баскетбол. Деньги не деньги — я всегда пытаюсь оставаться собой.