Украинская звезда НБА Алексей Лэнь: "Я разбил уже три машины!"
Наш 25-летний центровой рассказал о первых впечатлениях от Украины после 7-летнего перерыва, ежедневном борще с салом и подготовке к матчу с Испанией
25-летний украинский центровой "Атланты Хоукс" Алексей Лэнь впервые прилетел на матч сборной Украины. Он рассказал нам о трех разбитых авто, предложении одеваться от Уэстбрука и статусе звезды.
— За эти несколько дней в Украине успел познакомиться с тренерами сборной. Съездил домой, увидел семью, провел немного времени с друзьями, — начал Алексей.
— Домой съездили в Антрацит?
— Нет-нет, в Антрацит сейчас не съездишь, как я понимаю. В Днепропетровскую область, там увиделся с тетей и дядей, мама приехала. Конечно, за семь лет, что меня здесь не было, в Украине изменилось многое и по сравнению с Америкой немножко другое. Но наши люди… Я скучал по нашему народу, по нашей еде! Я борщ вообще каждый день ел.
— Борщ с пампушками?
— С пампушками и салом!
— В Америке не готовите его?
— Только когда мама приезжает и готовит. Или бабушка.
— Как оцените свою форму?
— Чувствую себя хорошо. Нужно побегать, потому что после перелета ноги немного тяжелые. Но, думаю, мы подойдем к матчу с Испанией в хорошей форме.
— Адаптация проходит тяжело?
— Первые пару дней я вообще не мог спать. Поспал, наверное, часа три всего. Но последние дни я нормально отоспался и чувствую: перестроился.
— С вами из США прилетела мама. На Испании она будет?
— У меня на матче будет много родных — я купил 15 билетов. Приедут все — и семья, и друзья.
— Нужно ли вам время, чтобы перестроиться от НБА к европейскому баскетболу?
— Баскетбол — всегда баскетбол. Единственное, я заметил, что здесь больше каких-то комбинаций и больше сложностей в комбинациях. В НБА намного все проще: заслон поставил, бум — провалился. Здесь больше намного какого-то движения, и многое нужно запоминать.
— На тренировках вы отрабатываете дальние броски. Есть какой-то свой рекорд в "трешках"?
— По-моему, 17 подряд. А так по окончании каждой тренировки я стараюсь забить 120 бросков — по 10 бросков с шести точек с одной стороны и то же самое с другой.
— Не всегда из НБА приезжают в сборную. В США на ЧМ оправляют в основном молодежь. Для вас сборная — это какой уровень?
— Играть за страну — это гордость. А в НБА играют из-за финансовой поддержки, есть шанс обеспечить свою семью.
— Насколько комфортно будет играть с Черногорией, ведь балканские страны действуют грязновато, плюс силовой баскетбол?
— Не думаю, что они будут физически сильнее, чем в НБА. И мне все равно на провокации, сфокусируюсь на своем задании.
— Кстати, о провокациях. Когда-то в СМИ много писали о небольшом конфликте во время матча с Расселом Уэстбруком.
— После нашего конфликта мы сидели рядом на Драфт-лотерее. У Рассела есть своя марка одежды, и он говорит: "Если тебе нужны какие-то вещи, я тебе помогу". Так что на площадке каждый пытается победить, а вне ее — все друзья.
— Будете одеваться от Уэстбрука?
— Нет, это точно не мой стиль. Я одеваюсь спокойно — джинсы, футболка.
— Вы подписали 2-летний контракт с "Атлантой" на $8,5 млн. Это для вас оптимальный выбор в нынешней ситуации?
— Было много разных опций летом. Но "Атланта" сделала самое большое предложение на рынке. В этом году для больших рынок был не самым лучшим. Дуайт Ховард подписал контракт всего на 5 млн. "Хоукс" сделали хорошее предложение, я поехал, познакомился с руководством. В "Атланте" у меня хорошие шансы играть в стартовой пятерке и проявить себя. Буду бороться за место основного центрового.
— А что требуют в "Атланте"?
— Нужно бежать, делать спринты вперед и назад. Защищаться на пик-н-ролл, работать над трехочковым броском и делать то, что у меня получается лучше всего, — пик-н-ролл в нападении.
— В НБА вы в десятке тех, кто провел больше всех матчей в Лиге, но не играл в плей-офф. На нынешнюю "Атланту" специалисты также не возлагают больших надежд.
— Мне не повезло — всегда играл в командах, которые не попадали в плей-офф, но это не от меня зависит. Конечно, частично и от меня. Но мы будем стараться, а дальше — как пойдет.
— У вас хороший дальний, но поначалу в "Финиксе" его не использовали, даже запрещали.
— Пять лет назад в НБА еще по-другому играли. Большой должен был исполнять функции большого, а сейчас НБА меняется, игра как бы растягивается, и все — с первого по пятый номер — должны уметь бросать. И играть так проще — если есть дальний бросок, у тебя все открывается. Ты можешь пойти под кольцо, отдать передачу другому.
— Вас выбрали на Драфте под №5. От вас в "Финиксе" ожидали многого. Как справлялись с давлением общественности, болельщиков, когда что-то не получалось?
— Я пытаюсь не вступать в social media. Туда выйдешь, и о тебе напишут больше плохого, чем хорошего. Пытаюсь сфокусироваться на каждом дне — приходить и делать свою работу.
— Финикс — это пустыня, а Атланта — совсем другая картинка.
— Да, это как день и ночь. В Финиксе повсюду кактусы, а Атланта — город внутри большого леса. Но мне нравится, это ближе к украинскому ландшафту. За две недели я нашел и купил себе дом недалеко от тренировочного зала. До этого я жил в квартире, но хотел дом с подвалом и сделать из него такое мужское логово — мини-бар с бильярдом, чтобы уютно было.
— Хорошо играете в бильярд?
— Буду учиться.
— Показалось, что у вас есть тяга к автомобилям.
— Я уже три разбил! (Смеется.) Как так? Я — невнимательный водитель.
— Чем славится Атланта?
— Там самый большой аэропорт и самый большой аквариум в США. И еще там самый большой завод "Кока-Колы". Но там я не был — не пью ее.
— В футбольной сборной Украины новичок поет какую-то песню, вроде как посвящение. Что-то подобное есть в клубах НБА или нашей баскетбольной сборной?
— Если у кого-то день рождения, то новички поют старичкам. Еще иногда покупаем детские розовые рюкзаки или коляску с майкой.
— Что вы пели?
— Я пел песню Майкла Джексона, но какую — не помню. Хорошо ли я пою? Не на английском. (Смеется.)
— В "Атланте" не будете петь?
— Да куда?! (Улыбается.) Я уже практически ветеран.
— Все еще дают вам советы, как надо играть?
— Да советы дают все подряд, даже на улице.
— Где — в Украине или США?
— Да везде. (Улыбается.) У всех всегда есть совет. Говорят, мол, ты должен побежать.
— Часто узнают на улицах?
— Иногда, но в Америке больше, чем в Украине. За эти дни пару человек узнали меня в такси, еще несколько — в самолете.
— У вас есть собственный благотворительный фонд.
— Если есть возможность, всегда надо помогать, отдавать. Все пять лет в НБА помогал людям в Финиксе, в бедных районах города. Мне во время сезона делать это тяжело. Чаще этим занимались мама и мой менеджер. Сейчас мы пытаемся найти пути, как это сделать в Украине, помочь в Днепре, там где я вырос и играл. Думаю, это было бы правильно.
— Согласно исследованию, у 40% игроков НБА проблемы с психикой — тяжело дается переход во взрослый баскетбол или испытание деньгами. А что вам было сложно в начале карьеры в Лиге?
— Все было сложно. Я по-английски плохо разговаривал. Потом никогда не было денег, а тут надо было платить налоги, оплачивать счета — за дом, за газ. Я ни разу этого не делал. Я до сих пор не научился, но мне помогает мой финансовый консультант.
— Чувствуете себя звездой?
— Нет, я просто парень из Украины, который поехал в Америку играть в баскетбол. Деньги не деньги — я всегда пытаюсь оставаться собой.
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