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Украинская звезда НБА принял участие в протестах в США

5 июня, 16:51

Александр Трикиша Александр Трикиша

Баскетболист "Детройт Пистонс" вышел на уличный протест вместе с одноклубником и тренером команды

Украинский баскетболист клуба НБА "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк принял участие в протестах против расовой дискриминации в США, которые вспыхнули после убийства полицейскими при задержании афроамериканца Джорджа Флойда. Волна протестов прокатилась по всей стране, а в некоторых регионах обернулась в массовые беспорядки и вандализм.

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Михайлюк принял участие в протесте вместе со своим одноклубником Люком Кеннардом и главным тренером команды Дуэйном Кейси.

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Ранее мы писали, что чемпион НБА требует смертной казни полицейскому, убившему Джорджа Флойда. Стивен Джексон считает, что это единственный способ добиться справедливости.

Как мы писали ранее, из-за беспорядков во многих городах введен комендантский час. По данным Associated Press, за последние несколько дней в США в ходе протестов и беспорядков были задержаны более четырех тысяч человек. Им, в частности, предъявлены обвинения в мародерстве, нарушении комендантского часа, перекрытии дорог.

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США протест баскетбол расизм НБА баскетболист Детройт Пистонс Святослав Михайлюк

Источник: Сегодня|Спорт

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