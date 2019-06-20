Сделать стартовой
26,33
29,51
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости баскетбола

Украинские баскетболисты вышли в четвертьфинал чемпионата мира по баскетболу

20 июня, 16:53

Наша команда в драматичном поединке в овертайме обыграла Монголию

Украина пробилась в плей-офф
Украина пробилась в плей-офф. Фото: Федерация баскетбола Украины

Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 вышла в плей-офф чемпионата мира в Амстердаме. Перед заключительным матчем группы против Монголии в активе команды Олега Юшкина было две победы (Пуэрто-Рико и Эстония), а также поражение от России. Победой в поединке против восьмых сеянных турнира наша команда обеспечивала себе выход в 1/4 финала.

Матч развивался очень динамично и непредсказуемо. Соперники нашей команды чаще выходили вперед, но украинцы быстро сравнивали счет. За 59,6 секунд до сирены наша команда уступала – 12:15. А далее был триллер. Закурдаев реализовал оба штрафных – монголы вновь оторвались на два очка, Закурдаев забросил из-под кольца – монголы промазали сложный бросок, Сизов пошел в проход и сравнял счет со свистком – овертайм до двух набранных очков от одной из команд.

В овертайме мы пропустили первыми и теперь любое очко Монголии стало бы для них победным. Но Закурдаев прорвался к кольцу и в контакте сравнял счет, а после этого Тимофеенко забрал подбор после атаки соперников, обыгрался с Закурдаевым и забросил с разворота – Украина вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

Соперник Украины по четвертьфиналу определится позже. Это будет кто-то из группы - Польша, Латвия, Австралия, Япония, Бразилия.

В 2016 году наши девушки завоевали на чемпионате мира 3х3 серебряные медали:

Ранее мы писали, что Испанские баскетболисты Марк и Пау Газоли добились уникального достижения. Они стали первыми братьями, которые выигрывали чемпионство в Национальной баскетбольной ассоциации.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег чемпионат мира, баскетбол 3 на 3

Вы сейчас просматриваете новость " Украинские баскетболисты вышли в четвертьфинал чемпионата мира по баскетболу". Другие Новости баскетбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

XSport

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Олег Винник впервые представил публике свою жену

После родов наложниц обычно ссылают: невесту Тимати предупредили

Тростью по лбу: Мосийчук подрался с Ляшко

Харьковчанин заставил приятеля выпрыгнуть с 4 этажа

Самолеты «Руслан» российской компании арестованы судом Украины

Сколько стоит прокормиться в США: опыт уехавших кременчужан

Первая встреча Зеленского и Трампа: названа щекотливая причина

Меркель и Макрон «обрушились» на Путина

Гарвардский астроном настаивает, что Омаумама — космокорабль

Красота по наследству: совместный снимок Валерии и ее мамы

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Что нужно делать с фотографиями умерших: важный нюанс

В ФИФА проходят секретные встречи для экстренной замены страны-хозяйки ЧМ-2022 – СМИ

Вчера, 19:52

Дело о коррупции на выборах места проведения ЧМ-2022 набирает обороты

"Милан" почти договорился с УЕФА, чтобы Паулу Фонсека напрямую попал в групповой турнир Лиги Европы

18 июня, 23:00

"Россонери" хотят уже сейчас обнулиться за нарушение финансового фейр-плей. При этом в выигрыше окажется "Рома"

"Я мог помешать Украине выиграть ЧМ": неожиданное признание динамовца Попова

18 июня, 12:41

По возвращении из Польши самый забивной защитник молодежного чемпионата мира удивил своей откровенностью

Уход героя ЧМ: агент Супряги рассказал, когда форвард будет готов бороться за место в основе "Динамо"

18 июня, 11:26

Иван Пироженко утверждает, что стиль "Днепра-1" подходит Владиславу Супряге: "За год он станет сильнее"

Как Ольга Харлан сражалась за "золото": прямая трансляция чемпионата Европы по фехтованию

17 июня, 20:40

Украинская саблистка стала лучшей на континентальном первенстве

Известный российский певец умер в возрасте 44 лет

Леся Никитюк заговорила о рождении ребенка и переезде за границу

В деле об убийстве малыша под Киевом всплыл скандальный нюанс
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь