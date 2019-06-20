Украинские баскетболисты вышли в четвертьфинал чемпионата мира по баскетболу

Наша команда в драматичном поединке в овертайме обыграла Монголию

Украина пробилась в плей-офф. Фото: Федерация баскетбола Украины

Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 вышла в плей-офф чемпионата мира в Амстердаме. Перед заключительным матчем группы против Монголии в активе команды Олега Юшкина было две победы (Пуэрто-Рико и Эстония), а также поражение от России. Победой в поединке против восьмых сеянных турнира наша команда обеспечивала себе выход в 1/4 финала.

Матч развивался очень динамично и непредсказуемо. Соперники нашей команды чаще выходили вперед, но украинцы быстро сравнивали счет. За 59,6 секунд до сирены наша команда уступала – 12:15. А далее был триллер. Закурдаев реализовал оба штрафных – монголы вновь оторвались на два очка, Закурдаев забросил из-под кольца – монголы промазали сложный бросок, Сизов пошел в проход и сравнял счет со свистком – овертайм до двух набранных очков от одной из команд.

В овертайме мы пропустили первыми и теперь любое очко Монголии стало бы для них победным. Но Закурдаев прорвался к кольцу и в контакте сравнял счет, а после этого Тимофеенко забрал подбор после атаки соперников, обыгрался с Закурдаевым и забросил с разворота – Украина вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

Соперник Украины по четвертьфиналу определится позже. Это будет кто-то из группы - Польша, Латвия, Австралия, Япония, Бразилия.

В 2016 году наши девушки завоевали на чемпионате мира 3х3 серебряные медали:

Ранее мы писали, что Испанские баскетболисты Марк и Пау Газоли добились уникального достижения. Они стали первыми братьями, которые выигрывали чемпионство в Национальной баскетбольной ассоциации.

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