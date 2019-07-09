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Украинские баскетболисты вышли в полуфинал Универсиады

9 июля, 12:53

За путевку в финал украинские баскетболисты сразятся с Австралией

Фото: Федерация баскетбола Украины

Мужская сборная Украины по баскетболу в драматичной борьбе обыграла неуступчивых канадцев со счетом 82:80 и вышла в полуфинал Летней Универсиады, которая проходит в Неаполе. Сегодня наши ребята сыграют с Австралией за путевку в финал Универсиады. Молодые австралийцы в четвертьфинале смогли обыграть Аргентину (73:64).

Ранее мы сообщали, что сборную Украины доверили латвийцу: Багатскис будет сидеть на двух стульях. Айнарс Багатскис будет одновременно рулить национальной командой и "Киев-Баскетом".

Как сообщалось ранее, в женской сборной Украины по баскетболу начались разборки после провала Евробаскета-2019. Капитан Алина Ягупова отметила проблемы внутри коллектива: "В команде нарушилась дисциплина, и мы не смогли выиграть те игры, которые могли. У нас не было командного духа. Я, как капитан, старалась сплотить девчонок. Но часть игроков меня просто не слушает и не воспринимает".

Отметим, что на днях украинец в НБА гарантировал себе 1,4 миллиона долларов. Защитник "Детройта" Святослав Михайлюк отметился удачной игрой за "поршней" и значимым финансовым успехом. Клуб НБА не отказался от услуг украинского баскетболиста – стало быть, он получит 1,4 млн долларов за следующий сезон, даже если "поршни" решат отчислить его или обменять в другую команду.


Святослав Михайлюк. Тренировка украинца в НБА Видео: Instagram

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Тег баскетбол, Универсиада, сборная Украины по баскетболу

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XSport

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