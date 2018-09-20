Украинские клубы с разным результатом стартовали в квалификации Кубка Европы ФИБА

Сегодня, 22:40

"Черкасские Мавпы" уверенно обыграли норвежцев, а "Днепр" уступил грекам

Фото ФБУ
Фото ФБУ

Баскетбольный клуб "Днепр" уступил на выезде греческому "Лаврио" в первом матче первого раунда квалификации Кубка Европы ФИБА – 73:82 (22:26, 23:14, 14:20, 14:22). Ответный матч состоится через шесть дней в Днепре.

А вот действующий чемпион украинской Суперлиги "Черкасские Мавпы" на выезде уверенно обыграли норвежский" Конгсберг" и отпраздновали возвращение в еврокубки спустя 10 лет – 83:63 (21:17, 17:19,30:12, 15:15).

Напомним, что несколько дней назад сборная Украины проиграла на выезде проиграла Черногории в отборе на чемпионат мира 2019 года. 

А перед этим наша команда сенсационно обыграла бывших чемпионов мира и Европы Испанию

Но нельзя не согласиться с нашим защитником Денисом Лукашовым, что сенсация состоялась благодаря самоотдаче всех игроков: "Испанцы выступают во 2-м по силе чемпионате в мире или в клубах Евролиги. Наш шанс был в максимальной самоотдаче и борьбе на каждом сантиметре. Родригеса и Колома уважали, но не боялись. Выиграли за счет борьбы. Гладырь не помню, чтобы он бросал, но выполнил такой объем работы в защите и просто не давал людям поднять глаза".

Положение в группе после 8 тура: Испания – 15, Турция – 14, Латвия – 13, Черногория – 12, Украина – 12, Словения – 10. Нам надо занять место не ниже третьего.
баскетбол, БК Днепр, Черкасские Мавпы, Кубок Европы ФИБА

Вы сейчас просматриваете новость "Украинские клубы с разным результатом стартовали в квалификации Кубка Европы ФИБА". Другие Новости баскетбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Федерация баскетбола Украины

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Баскетбол

Презентация новичков. Фото Twitter

"Барселона" официально представила украинского игрока

Сегодня, 10:52

Артем Пустовой продолжит карьеру в испанском клубе

Баскетбол

Не догнали. Фото ФБУ

Фолы лидеров не дали Украине дожать Черногорию

18 Сентября, 09:17

Наши баскетболисты проиграли выездной матч отбора на чемпионат мира
Загрузка...

Баскетбол

Фото ФБУ

"Решающий матч за выход на ЧМ-2019": анонс матча Черногория - Украина

17 Сентября, 11:01

Нашим баскетболистам нужно подкрепить сенсационную победу над Испанией успехом в Черногории

Баскетбол

Уверенная победа. Фото ФБУ

Сборная Украины нанесла первое поражение Испании в отборе на чемпионат мира

14 Сентября, 21:16

Наши баскетболисты уверенно переиграли лидеров группы

Баскетбол

Фото ФБУ

Украина определилась с составом на матч против Испании в отборе на ЧМ-2019

14 Сентября, 15:03

В заявки команд включены по 12 баскетболистов

Баскетбол

Алексей Лэнь

Алексей Лэнь: "Каждый день ем борщ с пампушками и салом"

7 Сентября, 14:23

Украинский баскетболист впервые за много лет приехал на родину
Загрузка...