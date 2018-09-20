Украинские клубы с разным результатом стартовали в квалификации Кубка Европы ФИБА
"Черкасские Мавпы" уверенно обыграли норвежцев, а "Днепр" уступил грекам
Баскетбольный клуб "Днепр" уступил на выезде греческому "Лаврио" в первом матче первого раунда квалификации Кубка Европы ФИБА – 73:82 (22:26, 23:14, 14:20, 14:22). Ответный матч состоится через шесть дней в Днепре.
А вот действующий чемпион украинской Суперлиги "Черкасские Мавпы" на выезде уверенно обыграли норвежский" Конгсберг" и отпраздновали возвращение в еврокубки спустя 10 лет – 83:63 (21:17, 17:19,30:12, 15:15).
Напомним, что несколько дней назад сборная Украины проиграла на выезде проиграла Черногории в отборе на чемпионат мира 2019 года.
А перед этим наша команда сенсационно обыграла бывших чемпионов мира и Европы Испанию.
Но нельзя не согласиться с нашим защитником Денисом Лукашовым, что сенсация состоялась благодаря самоотдаче всех игроков: "Испанцы выступают во 2-м по силе чемпионате в мире или в клубах Евролиги. Наш шанс был в максимальной самоотдаче и борьбе на каждом сантиметре. Родригеса и Колома уважали, но не боялись. Выиграли за счет борьбы. Гладырь не помню, чтобы он бросал, но выполнил такой объем работы в защите и просто не давал людям поднять глаза".
Положение в группе после 8 тура: Испания – 15, Турция – 14, Латвия – 13, Черногория – 12, Украина – 12, Словения – 10. Нам надо занять место не ниже третьего.
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