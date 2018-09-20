Украинские клубы с разным результатом стартовали в квалификации Кубка Европы ФИБА

Баскетбольный клуб "Днепр" уступил на выезде греческому "Лаврио" в первом матче первого раунда квалификации Кубка Европы ФИБА – 73:82 (22:26, 23:14, 14:20, 14:22). Ответный матч состоится через шесть дней в Днепре.

А вот действующий чемпион украинской Суперлиги "Черкасские Мавпы" на выезде уверенно обыграли норвежский" Конгсберг" и отпраздновали возвращение в еврокубки спустя 10 лет – 83:63 (21:17, 17:19,30:12, 15:15).

Напомним, что несколько дней назад сборная Украины проиграла на выезде проиграла Черногории в отборе на чемпионат мира 2019 года.

А перед этим наша команда сенсационно обыграла бывших чемпионов мира и Европы Испанию.

Но нельзя не согласиться с нашим защитником Денисом Лукашовым, что сенсация состоялась благодаря самоотдаче всех игроков: "Испанцы выступают во 2-м по силе чемпионате в мире или в клубах Евролиги. Наш шанс был в максимальной самоотдаче и борьбе на каждом сантиметре. Родригеса и Колома уважали, но не боялись. Выиграли за счет борьбы. Гладырь не помню, чтобы он бросал, но выполнил такой объем работы в защите и просто не давал людям поднять глаза".