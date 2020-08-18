Украинские команды попали в одну группу Кубка Европы

"Киев-Баскет" и "Прометей" будут соперниками не только в чемпионате Украины, но и в еврокубке

Состоялась жеребьевка группового раунда Кубка Европы ФИБА, в котором без квалификации сыграют украинские "Киев-Баскет" и "Прометей", а также чемпион Украины "Днепр", если не сможет пробиться в более престижный турнир – Лигу чемпионов. Обе наших команды, которые точно начнут сезон в групповом этапе, оказались в одном квартете!

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Соперниками "Киев-Баскета" и "Прометея" по группе В точно станет болгарский "Рилски", а также болгарский "Балкан" или белорусский "Цмоки-Минск" – если одна из команд выиграет первый матч квалификации Лиги чемпионов, но в итоге не сможет пробиться в основную часть ЛЧ.

"Днепр" сыграет в группе Е, если проиграет в первом матче отбора ЛЧ "Донару", а в группе F – если проиграет во втором раунде квалификации ЛЧ.

* Если команда, возле которой указана звездочка, проходит в Лигу чемпионов, то в Кубке Европы группа будет состоять из трех команд.

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