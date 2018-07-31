Украинские команды узнали соперников в Кубке Европы

В Мюнхене состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Кубка Европы FIBA, которая определила соперников для украинских клубов – "Черкасских Мавп" и "Днепра".

Таким образом, чемпионы Украины "Мавпы" в первом раунде сыграют против чемпиона Норвегии "Кенгсберг Миннерс", а "Днепр" будет противостоять шестой команде прошлого чемпионата Греции "Лаврио".

Отметим, что в случае победы "Днепр" во втором раунде отбора сыграет против третьей команды чемпионата Венгрии "Альбы", а "Черкасские Мавпы" в случае прохода норвежцев встретятся с кипрским "Керавносом".

Матчи состоятся 20 и 26 сентября, а украинские команды, которые в первом раунде были в качестве сеяных, вторые поединки проведут на домашних аренах.

Напомним, что пять победителей первого раунда присоединятся во втором раунде квалификации к одиннадцати других команд. Восемь победителей второго раунда квалификации выходят в групповой этап соревнований.

Ранее мы писали, что 26-летний украинский центровой Артем Пустовой стал игроком "Барселоны". Пустовой подписал с каталонским клубом трехлетний контракт. Предыдущим клубом Артема был "Обрадойро" из города Сантьяго-де-Компостела, за который украинец выступал три последних года.